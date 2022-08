Vlada sprejela donacijo cepiva proti opičjim kozam

Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da sprejme donacijo cepiva Jynneos (Imvanex), ki ga proizvaja Bavarian Nordic, in se uporablja proti opičjim kozam. Od Evropske komisije je sprejela 1.400 odmerkov cepiva, so sporočili iz Ukoma.

Vlada je pooblastila zdravstvenega ministra za podpis pogodbe med Slovenijo in EK ter obenem naložila NIJZ, da v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) izvrši vse potrebno za prevzem in uporabo cepiva v Sloveniji.

Svetovna zdravstvena organizacija je junija 2022 priporočila cepljenje za ogrožene zdravstvene delavce, Evropska agencija za zdravila pa je junija 2022 izdala mnenje, da je cepivo Jynneos najprimernejše cepivo proti opičjim kozam. Donirana količina cepiva za Slovenijo temelji na načelu o številu prebivalcev države članice, je še zapisano v sporočilu za javnost na spletni strani vlade.