Boni: Odraslim sto, mladoletnim pa petdeset evrov

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoje na današnji novinarski konferenci predstavil interventni zakon za pomoč slovenskemu gospodarstvu. Vlada bo zakon podprla z 243,5 milijona evrov, poleg 705 milijonov, ki jih je do zdaj že namenila za ponovni zagon gospodarstva na področju turizma in gostinstva.Zajc je spregovoril tudi o novih bonih, za katere bo država namenila 192,2 milijona evrov. Do bonov bodo upravičeni vsi – odrasli v višini sto evrov, mladoletni v višini petdeset evrov. Gostinstvo, turizem, šport in kultura so dejavnosti, kjer bo mogoče unovčiti bone. Prenosljivost bonov ostaja enaka, kot je bila pri lanskoletnih.Bone bo mogoče koristiti po sprejetju zakona in pripravi izvedbene uredbe. Veljali bodo do konca leta, vlada ima možnost podaljšanja še za pol leta. Ponudniki bodo imeli možnost določiti najnižji znesek, za katerega se lahko izkoristijo boni, je še povedal Zajc.22,8 milijonov evrov bo vlada namenila za pomoč pri financiranju regresa za letni dopust v višini 1024 evrov na zaposlenega. Ukrep bo na voljo vsem registriranim podjetjem do 31. maja letos, ki beležijo več kot 20-odstotni upad prometa glede na poslovanje leta 2019. Drugi ukrep v vrednosti 3 milijonov evrov je namenjen industriji srečanj, kjer bo država sofinancirala 80 odstotkov stroškov izpadov zaradi odpovedi ali 60 odstotkov stroškov zaradi omejene izvedbe dejavnosti. To velja za dogodke, organizirane od konca lanskega avgusta do konca letošnjega leta, s skupnim proračunom vsaj 10.000 evrov.Vlada je za to obdobje predvidela tudi milijon evrov denarnih povračil v višini 25 odstotkov upravičenih stroškov za produkcijo filmov ali avdiovizualnih del.Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o investicijah v zdravstvo in predlog zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu, je na twitterju sporočil premier. Prvi ureja zagotavljanje in porabo skoraj dveh milijonov evrov v zdravstvu do leta 2031, drugi pa določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19.Več podrobnosti je predstavil minister za zdravjena novinarski konferenci.»Zakon potrebujemo, da bomo lahko sistematično in celovito uredili področje dolgotrajne oskrbe,« je dejal Poklukar. »Oskrba mora biti dostopna, dosegljiva, kakovostna in varna. Pomembno je, da v obdobjih življenja, ko postanemo odvisni od pomoči druge osebe, nihče ne bo ostal prezrt.«»Vsak od nas si zasluži dostojno starost. In vsak, ki skrbi za starostnika, si zasluži, da bi bil za svoje delo dostojno plačan,« je osnovna izhodišča zakona predstavil minister za zdravje.Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 so pripravili na ministrstvu za zdravje. Predlog zakona ureja porabo sredstev v višini 1943 milijonov evrov, ki se bodo zagotavljala z rednimi letnimi proračuni v letih od 2021 do 2031, in sicer v finančnem načrtu ministrstva za zdravje, je razvidno iz predloga zakona, ki je bil v začetku maja objavljen na portalu e-demokracija.Naložbe so med drugim predvidene v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor, splošnih in specialnih bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, porodnišnicah, fakultetah za študij medicine in dentalne medicine ter znanstveno-izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah na področju zdravstva.Predlog zakona med drugim predvideva izgradnjo nove gastroenterološke klinike v ljubljanskem UKC, novega objekta kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, novega prizidka k stari porodnišnici in ortopedski kliniki. Na področju splošnih bolnišnic je načrtovana izgradnja gorenjske regijske bolnišnice, predvidene pa so tudi nove kapacitete na področju negovalnih bolnišnic in negovalnih domov.Vlada je danes potrdila tudi osnutek predloga zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki ga je ministrstvo na vlado poslalo minuli teden. Predlog zakona določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. Med drugim določa podaljšanje nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, način naročanja na cepljenje, vodenje seznama naročenih oseb in način izvedbe cepljenja proti covidu-19. Določa tudi pogoje za donacijo ali odprodajo viška zdravil in cepiv proti covidu-19 ter določneje ureja pravno podlago za zbirko centraliziranega nacionalnega seznama za spremljanje seznama naročenih za cepljenje in ostale zdravstvene storitve na primarni ravni.