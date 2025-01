Vlada priznava, da nabavlja izraelske rakete, a se še vedno spreneveda

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za obrambo je do zdaj trdilo, da izraelske protioklepne sisteme spike in pripadajoče strelivo nabavlja pri evropskem izvajalcu Eurospike, ki da nima nobenih povezav z izraelskim državnim orožarjem, podjetjem Rafael. Minister za obrambo Borut Sajovic zdaj zatrjuje, da se bodo trudili, da z Izraelom na področju obrambe ne poslujejo.

Slovenska vojska ima v operativni uporabi ali rezervi veliko orožja izraelskih proizvajalcev. To so havbice TN90 155 mm, minometi 120 mm MN-9, radijske naprave tadiran, radar kratkega dosega mrskd, oborožitvene postaje elbit na vozilih cobra, posamezni vgrajeni elementi nadgradnje letala hudournik, naboji 5.56 x 45 mm, rakete spike, projektili 155 mm s pripadajočimi smodniškimi polnitvami in vžigalniki za havbico 155 mm TN90.

Kljub genocidu v Gazi pa vlada ni sprejela nobene načelne odločitve o opustitvi uvoza orožja izraelskih in z njimi povezanih proizvajalcev.