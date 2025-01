Gaza: merska enota groze

V nadaljevanju preberite:

Orožje v porušeni Gazi molči. Množice ljudi med ruševinami svojih življenj in domov po celotni palestinski enklavi iščejo svoje pogrešane najbližje. Najmanj 11.000 ljudi je po petnajstih in pol mesecih izraelskega genocida ostalo ujetih v ostankih porušenih hiš, šol, bolnišnic, mošej, tovarn, stanovanjskih blokov, telovadnic, … V Gazo, končno, prihajajo večje količine humanitarne pomoči. 42 dni, kolikor naj bi v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja trajala prva faza dogovora, bi moralo do izčrpanega in sestradanega prebivalstva dnevno prispeti 600 tovornjakov pomoči.

Prve izmenjave izraelskih talcev (ženske) za palestinske zapornike (večinoma otroke in ženske) so kljub izjemno kaotičnim in čustveno preobteženim okoliščinam potekale sorazmerno tekoče.