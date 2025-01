Izraelska vojska silovito stopnjuje nasilje na okupiranem Zahodnem bregu

V nadaljevanju preberite:

Tudi tretji dan prekinitve ognja na območju Gaze, ki bi moral v skladu z dogovorom v prvi fazi trajati 42 dni, potem pa v drugi in tretji fazi prerasti v premirje in trajen mir, je orožje mirovalo. Iz ure v uro je zaradi možnosti dostop do različnih, tudi najbolj opustošenih predelov palestinske enklave bolj jasno, kako absolutno nedoumljivo je uničenje in kakšno neopisljivo tragedijo so preživeli prebivalci Gaze. Neopisljivo tragedijo, o kateri nikoli ne bo mogoče pisati in govoriti v pretekliku.