V izraelskih medijih je še vedno sedmi oktober

V nadaljevanju preberite:

Država Izrael v zadnjem letu in več ni bila le genocidne vojne v Gazi. Poleg krepitve pritiska na Palestince na drugih okupiranih ozemljih, napadov na Libanon, Sirijo in Jemen jo je že pred 7. oktobrom 2023 napovedala svojim kritikom doma. Po njem je eskalirala, ena od glavnih tarč so mediji. O tem, kako je 7. oktober spremenil izraelsko družbo in medijsko krajino smo se pogovarjali s koordinatorko za svobodo medijev pri sindikatu izraelskih novinarjev Anat Saragusti.