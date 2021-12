Vlada veljavnost letošnjih bonov podaljšala do konca junija

Ker so epidemiološke razmere v Sloveniji slabe in skoraj polovica bonov za izboljšanje položaja v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi še ni bila unovčena, se je vlada odločila za njihovo podaljšanje. Koristiti jih bo mogoče ne le do konca letošnjega decembra, pač pa do 30. junija 2022.

T. i. bone21 so v skladu z interventnim zakonom za turizem in povezane panoge iz letošnjega julija prejeli vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 30. junij, unovčiti pa jih je mogoče za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Odrasli so prejeli dobroimetje v informacijskem sistemu finančne uprave v višini 100 evrov, mladoletni pa 50 evrov.

Neporabljenih še za 95,9 milijona evrov bonov

Zakon je rok uporabe bonov21 določil do 31. decembra 2021, a je v njem zapisana tudi možnost podaljšanja veljavnosti za šest mesecev, kar je vlada z današnjim sklepom tudi storila.

S podaljšanjem veljavnosti bonov se bo preprečilo množično obiskovanje turističnih destinacij in gostinskih lokalov do konca tega leta ter prispevalo k zmanjševanju števila okužb, so po seji vlade sporočili z gospodarskega ministrstva. Podaljšanje naj bi tudi spodbudilo povpraševanje domačih gostov v prvi polovici prihodnjega leta.

Unovčevanje bonov21 je steklo 16. julija, do 22. novembra je bilo unovčene nekaj več kot polovica njihove vrednosti. Neporabljenih je bilo do tega datuma še za 95,9 milijona evrov.

Vlada predlaga tudi podaljšanje lanskih bonov, namenjenih pomoči turistični panogi. Tudi ti naj bi veljali do sredine prihodnjega leta, podaljšanje pa je treba urediti s sprejemom novega interventnega zakona za preprečevanje epidemije in omilitev njenih posledic, ki že čaka na obravnavo v DZ.

Vlada potrdila predlog dopolnitve zakona o fiskalnem pravilu

Vlada je danes določila besedilo predloga dopolnitve zakona o fiskalnem pravilu. Ta odpravlja pravno praznino in omogoča nemoteno delovanje fiskalnega sveta v primeru, ko novi njegovi člani še niso imenovani, dotedanjim članom pa poteče mandat.

Obstoječi zakon o fiskalnem pravilu ne določa, kaj se zgodi v primeru, ko novi člani fiskalnega sveta še niso imenovani, dotedanjim pa poteče petletni mandat. Vlada zato predlaga dopolnitev deveta člena zakona, ki bo omogočila kontinuiteto delovanja fiskalnega sveta, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Predlagana dopolnitev določa, da v primeru, če članu ali predsedniku fiskalnega sveta poteče funkcija, nov član ali predsednik pa še ni bil imenovan, funkcijo do imenovanja novega člana ali predsednika fiskalnega sveta opravlja dotedanji član.

Če je pred iztekom funkcije imenovan le eden od obeh članov fiskalnega sveta ali če eden od novoimenovanih članov fiskalnega sveta ne more nastopiti funkcije pravočasno, se z žrebom določi, kateri od članov fiskalnega sveta bo nadaljeval funkcijo tudi po izteku funkcije.

Ker zakon o fiskalnem pravilu določa, da vlada v predlogu kandidatov za člane sveta jasno opredeli, katerega od kandidatov predlaga za predsednika fiskalnega sveta, se način določanja nadaljevanja opravljanja funkcije z žrebom omejuje zgolj na oba člana, od katerih nobeden ni predsednik fiskalnega sveta.

S tem bodo po navedbah ministrstva za finance zagotovili nemoteno delovanje fiskalnega sveta, ki ima funkcijo neodvisnega spremljanja in opozarjanja glede vzdržnosti javnih financ.