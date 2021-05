Vlada Simiča in Rupla potrdila na čelu Fursa in Jaka

Rupel na čelu Jaka od 2. junija

Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) imenovala. Položaj bo nastopil 1. junija, na čelu uprave bo do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku.Da se bo Simič, sicer predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo, vrnil na Furs, je bilo neuradno pričakovano. Simič je tudi nekdanji direktor slovenske in kasneje srbske davčne uprave, zdaj pa lastnik in direktor podjetja za davčno svetovanje Simič & partnerji.Tedanjo Davčno upravo RS (Durs) je vodil med letoma 2006 in 2008. Vlada ga je s 1. januarjem 2006 imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja, nato pa 13. aprila za polni mandat. Julija 2008 je odstopil s položaja.Furs trenutno kot vršilec dolžnosti vodi. Ta je na položaju nasledil v. d. generalne direktorice, ki ji je konec februarja potekel mandat za začasno vodenje Fursa. Starčka je vlada na čelo Fursa imenovala do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev oz. najdlje do 31. avgusta.Vlada je na seji prav tako za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije imenovala. Na mestu vršilca dolžnosti direktorja javne agencije bo od 2. junija 2021 do imenovanja novega direktorja po izvedenem javnem natečaju.