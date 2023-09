Vlada začela postopek razrešitve direktorja Sursa

Vlada se je odločila razrešitvi generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije Tomaža Smrekarja. Sprejela je sklep, da ga »seznani o očitanih kršitvah in možnih razlogih za razrešitev«, ter ga pozvala, da se do njih opredeli.

Skladno z 10. členom Zakona o državni statistiki namreč lahko vlada direktorja urada razreši, če ugotovi, da je zaradi neustreznih organizacijskih rešitev prišlo do večjih motenj v delu urada.

Kot smo pisali, so revidirani podatki o gospodarski rasti za leto 2022, ki jih je urad objavil v začetku meseca, razburjali in porajali vrsto vprašanj o vzrokih ter posledicah popravka. Surs je podatek o rasti BDP za lani namreč neobičajno močno popravil oziroma ga znižal. Slovenska gospodarska rast ni znašala 5,4 odstotka, pač pa zgolj 2,5 odstotka. Razlika znaša dve milijardi evrov.

Pomemben popravek navzdol je napravil pri potrošnji gospodinjstev, ki je po novih podatkih rasla le še za 3,3 odstotka, prej pa za 9,1. Nižji sta tudi rast investicij v osnovna sredstva in potrošnja države, vse to pa ima pomemben delež pri ustvarjanju BDP.

Strateški svet za makroekonomska vprašanja in Fiskalni svet ter vrsta ekonomistov, med drugim nekdanji finančni minister Dušan Mramor, so izrazili začudenje zaradi tako velikega popravka rasti BDP navzdol. »Takšnega razkoraka ne pomnim, Slovenijo pa lahko to pahne v finančne težave,« je Mramor dejal za Pop TV.

Zdaj smo po rasti BDP v letu 2022 sedmi najslabši med evrskimi državami, popravek pa se med drugim pozna tudi pri deležu javnega dolga v BDP, ki zdaj presega 72 odstotkov.

Smrekar je na vprašanje Dela, ali bo odstopil, kot smo pisali, odgovoril, da ne.

Generalni direktor Sursa je bil sicer povabljen na sejo vlade, da pojasni rezultate revizije rasti BDP in naj bi jih pojasnil slabo - tako vladi, kot javnosti, so ocenili v vladi.