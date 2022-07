Vladimir Prebilič: Predsednika moramo vrniti ljudem

Po ponedeljkovi predstavitvi kandidata za predsednika države nekdanjega zunanjega ministra Anžeta Logarja in včerajšnji predstavitvi kandidata Gregorja Bezenška ml., je svojo kandidaturo danes predstavil še Vladimir Prebilič, kočevski župan.

Kandidaturo župana Prebiliča je podprlo 45 županov. Kot je danes ob predstavitvi pojasnil kočevski župan, bi lahko dobro prakso, ki jo je upeljal na lokalni ravni, prenesel na državno raven. Njegovo predsedovanje bi bilo od spodaj navzgor, med ljudmi, nestrankarsko. Kot je ob tem dejal župan Hrastnika Marko Funkl, se mu zdi, da je Prebilič ugledni profesor, izjemno spoštovan župan, ki ima politične izkušnje tudi na mednarodnem nivoju in da nobena druga opcija nima tako celovitega kandidata kot je on.

Politični analitik Rok Čakš je o njem dejal, da je »Prebilič s svojo umirjenostjo in zmernostjo ter prepoznavnim županskim delom sprejemljiv za potencialno širok bazen politično manj opredeljenih in zmernih volivcev, ki gravitirajo okoli politične sredine.«

»Leta 2010 sem vstopil v politiko, ker sem živel v občini, kjer razvoja ni bilo. Odločitev je bila zato preprosta. Bila je iskrena in nestrankarska ter z dobrimi rezultati. Naj naštejem tri dejstva: občinski proračun se je od takrat povečal za 2,5-krat, uspeli smo znižati brezposelnost, ki je bila takrat najvišja v Sloveniji, ustavili smo izseljevanje mladi ljudi iz občine …« je povedal Prebilič in dejal, da je bilo to mogoče, ker so odrinili ideologije, ker v njihovem občinskem svetu ni političnih strank, temveč vsi delajo k istemu cilju.

Prepričan je, da je njihova izkušnja dobra za raven države. Predvsem pa je o svojem nagovoru izpostavil, da je treba funkcijo predsednika spremeniti in mu dati pomembnejšo vlogo.

Predsednik mora biti nestrankarski

»Danes je ta funkcija degradirana, mislim, da mora predsednik sooblikovati politično delovanje: biti aktiven v zunanji politiki, prisoten na področju varnostne politike, sooblikovati mora stališča in mnenja in imeti bolj proaktivno držo. Da skliče državni zbor, če je to potrebno, da vlado usmerja in spodbuja.« Ob tem je poudaril, da si želi vključevati mlade in da misli, da če želi predsednik izvajati to funkcijo, mora biti nestrankarski.

»Naša kandidatura je od spodaj navzgor, ker smo vpeti v lokalno okolje, se ne moremo skrivati v svojih pisarnah, z ljudmi delamo vsak dan. Predsednik države bi lahko bil 'slaba vest' vlade ali državnega zbora, opozarjati na tisto, kar je treba še narediti. Potrudili se bomo, da prepotujemo Slovenijo. Veliko je bilo povedanega, zdaj je čas za dejanja. Predsednika moramo vrniti ljudem.«

Prebilič je kot dober zgled navedel Jožefa II., ki je korenito reformiral cesarstvo in šel med ljudi. Sicer pa mu je med dosedanjimi predsedniki RS najbližje Janez Drnovšek.

Vladimir Prebilič je dejal, da je funkcija predsednika države tudi neizkoriščena na področju gospodarske diplomacije. Po njegovem se je treba pogovarjati, iskati možnosti. Meni, da lahko to naredi predsednik že znotraj obstoječe zakonodaje, četudi je ob tem dodal, da bi bilo treba premisliti o morebitnih spremembah zakonodaje.

Podpise bodo zbirali z mrežo, ki so jo sooblikovali s strani neodvisnih županov in županj, če pa ga bo katera stranka podprla, s tem ne bo imel težav: »Ampak ta podpora ne bo zavezujoča, to ne pomeni politične naložbe v kandidata.«

Kampanjo financira iz donacij in lastnih sredstev, bo pa kampanja skromna, temeljila bo na potovanju med občinami. Vodja volilnega štaba je direktorica občinske uprave Lilijana Štefanič, s katero kočevski župan dela najdlje.

In koga nagovarja Prebilič? »Osebno želim nasloviti povprečnega Slovenca in Slovenko, povprečne sredine, ne članov elitnih združb, smo župani iz povprečja. Nagovoriti želim tudi mlade, nenazadnje sem že pred časom na skupnosti občin dal pobudo za volilno pravico od 16. leta naprej. Predvsem pa nagovarjam preproste ljudi, ki menijo, da bi znanje in veščine, ki jih imam, bile dovolj, da mi namenijo najprej svoj podpis in nato svoj glas.«

Dejal je tudi, da spoštuje vse kandidate, ki so se podali v predsedniško funkcijo in da si želi, da bo 'boj' za predsedniški stolček potekal na visoki oz. spoštljivi ravni.