Gregor Bezenšek ml. o kandidaturi za predsednika države

Po tem, ko je svojo uradno predstavitev kandidature za predsednika države po Nataši Pirc Musar, Nini Krajnik in Marti Kos v ponedeljek predstavil še Anže Logar, ki je najmočnejši kandidat z desnice, se je danes kot kandidat predstavil Gregor Bezenšek ml. Njegov slogan je Za ljudi do neba, vodja volilnega štaba pa je Nejc Jelen.

Glasbenik z umetniškim imenom SoulGreg Arti, ki se opisuje kot humanitarec, človekoljub in pacifist, je ob napovedi svoje kandidature povedal, da se je za njo odločil zato, ker »sem velik domoljub in gojim neizmerno ljubezen do naše dih jemajoče države Slovenije. Že dolgo časa me boli dejstvo, da smo v naši državi tako razdeljeni, razklani oziroma po domače povedano skregani med sabo. Tako ne gre več naprej.«

Novinarska konference Gregorja Bezenška ml. v Ljubljani:

Kot je med drugim ob napovedi v sporočilu za javnost zapisal Bezenšek ml., bo kot glasbenik posebno mesto dajal umetnosti kulturi, saj sta prav ti kot prvi zgradili »našo slovensko narodno zavest. Moja junaka sta na tem mestu vsekakor France Prešeren in Slavko Avsenik.« Povedal je, da bo kot kandidat za predsednika predstavnik navadnih ljudi, malega človeka. Nikoli nisem bil in tudi sedaj nisem v nobeni stranki, niti nimam nobene strankarske podpore ali podpore s strani kakršnihkoli političnih, gospodarskih ali drugih vplivnih krogov.« To, da nima političnega in ideološkega bremena pa vidi kot veliko prednost.

Po smrti sina, ki je imel redko neozdravljivo bolezen, je skupaj z ženo l. 2018 ustanovil humanitarno društvo Vilijem Julijan, kjer pomagata otrokom z redkimi bolezni in njihovih družinam. Kot je dejal, si želi skozi plemenita in častna dejanja v funkciji predsednika države še v obsežnejši obliki pomagati. »Čutim pripadnost do domovine in si želim narediti vse najboljše za njo«. Poudaril je, da bodo njegova načela empatija, varnost, upanje, moč, volja, mir, kar pa bi udejanjal skozi zlato sredino. Želi si pomagati vsakomur, ki si ti zasluži, najbolj pa se bo zavzemal za pravice najranljivejših.

»Zavzemal bi jasna stališča in se oglasil v situaciji, ko je treba, to se od predsednika države pričakuje. Moje predsedovanje bo energično in dinamično, funkciji predsednika želim vdahniti novo življenje in nov ritem.«

Kot je dejal, pa bo zdaj najtežji korak zbiranje podpisov, h katerim bo pozival prek družbenih omrežij in na terenu.