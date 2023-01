Medtem ko se koalicija pripravlja na razpravo o zdravstveni reformi in se množijo opozorila pred privatizacijo zdravstva, je bila po naših informacijah na ljubljansko upravno enoto oddana vloga za gradnjo zasebne bolnišnice. Gradila naj bi jo družba DC Naložbe, ki je v lasti Diagnostičnega centra Bled, ta pa je v 80-odstotni lasti zavarovalnic Sava Re in Zavarovalnica Triglav. Zavarovalnici sta v zadnjem času kupili že več zdravstvenih ustanov.

Direktor DC Naložbe Zvone Novina pravi, da so k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložili 14 predhodnih soglasij, ki so nujna za popolnost vloge. Bolnišnica naj bi imela približno 80 bolnišničnih postelj, v njej naj bi delovale različne specialistične ambulante, zagotavljala pa naj bi sprejem približno 400 bolnikov na dan.

V novo bolnišnico naj bi preselili tudi dejavnost sedanjega Kirurškega sanatorija v Rožni dolini, enega največjih koncesionarjev pri nas, saj so od družbe Ceeref privatizacijskega tajkuna Igorja Laha kupili samo dejavnost, objekta, v katerem zdaj deluje sanatorij, pa ne, in ga imajo v najemu, saj ga je Lah iz tega prodajnega posla izločil.

Zemljišče v bližini Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča imajo v lasti že okoli dve leti, kupili so ga od Mestne občine Ljubljana na dražbi za malo manj kot 2,58 milijona evrov.

Nova zasebna bolnišnica naj bi stala ob krožnem križišču med Kranjčevo in Štajersko cesto v Ljubljani. FOTO: Črt Piksi

Novina je že takrat na zemljišču napovedal gradnjo bolnišnice, ki naj bi jo zgradili v dveh letih. »Tega odpora in lova na čarovnice, ki se dogaja v zvezi z našim projektom, ne razumem, javnega zdravstva z 80 posteljami namreč ne moremo ogroziti,« je prepričan Novina. Poudarja tudi, da načrtujejo sodelovanje z uglednimi slovenskimi zdravniki, ki delujejo v tujini, in da so z njimi že vzpostavili stik.

Da se je nanj obrnil Novina, nam je potrdil Andrej Trampuž, infektolog z univerzitetne bolnišnice Charite v Berlinu in eden od v tujini najbolj znanih slovenskih zdravnikov. »Novina je izrazil željo za prenos novih medicinskih standardov v Slovenijo. Povedal mi je, da načrtujejo gradnjo nove bolnišnice. Svetoval sem mu, da naj kontaktira štiri priznane mednarodne klinike, da pridobi čim več modelov kakovostnega zdravstvenega sistema: Mayo Clinic (Rochester, MN, ZDA), Charité University Hospital (Berlin, Nemčija), Royal Brisbane and Women's Hospital (Brisbane, Australia) in Hirslanden Kliniken (Lausanne, Švica),« pravi Trampuž.