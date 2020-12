Vloge za prijavo interesa za cepljenje mogoče oddati preko e-uprave

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Minister za javno upravoje na današnji vladni novinarski konferenci predstavil novo možnost, ki jo ministrstvo od danes naprej ponuja državljanom. Prek portala e-uprava lahko po novem državljani z oddajo vloge vnaprej izrazijo željo, da bi bili cepljeni proti novemu koronavirusu, »takoj ko bo to mogoče«. Kakšne učinke bo na dejansko cepljenje imela oddaja vloge, minister ne ve, za zdaj je vloga namenjena zgolj zbiranju podatkov. Za kaj te podatke potrebujejo in kako jih bodo uporabili, minister ni znal odgovoriti, saj je to, kot je pojasnil, »stvar zdravstvene stroke«.Vlogo, ki izkazuje interes za cepljenje, čeprav, kot je dejal Koritnik, še ni znano, kdaj in katero cepivo bo dostopno, je mogoče oddati z uporabo e-identitete ali brez nje. Pri oddaji vloge z uporabo e-identite ima uporabnik nekaj manj dela z vnašanjem osebnih podatkov, saj jih je sicer treba vnesti ročno. Po uspešni oddaji bo uporabnik dobil potrdilo o oddaji, ki si ga lahko natisne, in elektronsko sporočilo o oddani nameri za cepljenje, je pojasnil minister.Koritnik je zatrdil, da bodo po potrebi prilagodili možnosti za oddajo interesa, o tem, kako približati možnost starejšim in neveščim uporabe spleta, ki jih virus pogosto najbolj ogroža, pa bodo na ministrstvu »razmišljali in spremljali odzive v praksi«, je zagotovil.Z oddajo vloge si uporabnik ne bo zagotovil prednosti pri prejetju cepiva ali umestitvi na sezname cepljenja, saj je, kot je poudaril Koritnik, »za zdaj oddaja vloge namenjena zgolj zbiranju informativnega interesa in informiranju teh državljanov, ki bodo izrazili interes«. Z oddajo vloge torej zgolj posredujete svoje podatke in izražen interes za cepljenje, kako bodo podatki uporabljeni, pa je »stvar zdravstvene stroke.«