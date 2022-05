Vodja poslancev SD bo Prednik, Levice pa Tašner Vatovec

Kdo bo vodil največjo poslansko skupino in znotraj državnega zbora koalicijska usklajevanja, še ni jasno. Začasno jo namreč vodi kar Robert Golob, ki je za zdaj znotraj poslanske skupine določil le osem koordinatorjev, izmed katerih naj bi izbral vodjo poslanske skupine.

V SD bo po odhodu dolgoletnega vodje poslanske skupine Matjaža Hana, ki naj bi postal gospodarski minister, njeno vodenje po naših informacijah prevzel Jani Prednik.

Matej Tašner Vatovec, dosedanji vodja poslanske skupine, ki se je omenjal kot kandidat za ministra za šolstvo, tako ostaja poslanec in bo nadaljeval vodenje poslanske skupine. Mesta podpredsednika državnega zbora menda ne bo zasedel. Koga bodo predlagali za to funkcijo, pa naj bi se odločili v prihodnjih dneh. Enako naj bi storili tudi v SDS, med tem ko so v SD na podpredsedniško mesto že predlagali Meiro Hot. O njej in predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, podpredsednici Gibanja Svoboda, bodo tako poslanci glasovali že jutri.

Državni zbor pa ne bo odločal še o zamenjavi generalnega sekretarja državnega zbora, saj je kandidat Robert Pavšič, trenutni poslanec LMŠ, danes umaknil soglasje h svoji kandidaturi. V SDS in NSi so mu očitali, da je neprimerna izbira in to mesto v skladu z običajem morala zasesti oseba, ki je vsaj na videz nevtralna. Funkcijo generalne sekretarke od leta 2004 opravlja Uršula Zore Tavčar. V državnem zboru je zaposlena od leta 1993.

Začasni vodja SDS je dosedanji vodja poslanske skupine Danijel Krivec, NSi pa Jožef Horvat, ki pa je izrazil željo, da bi ga nadomestil kdo od mlajših kolegov, na primer Janez Cigler Kralj ali Jernej Vrtovec.