Vojko Adamič na vrh kmetijskega resorja

Premier Robert Golob bo po napovedih danes v DZ poslal ime kandidata za novega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlada je v minulem letu doživela pet sprememb na ministrskih položajih, pri vseh pa so bili to ministri iz kvote Gibanja Svoboda. Zadnja, po kateri bo vladna ekipa spet popolnjena, se bo skladno z napovedmi zgodila na začetku leta. Predsednik vlade bo formalno za novega ministra za kmetijstvo predlagal Vojka Adamiča, četudi predlog vzbuja veliko dvomov med poznavalci.

Vojko Adamič je upokojeni častnik Slovenske vojske, rejec koz, predsednik lokalnega odbora Gibanja Svoboda v Ivančni Gorici in generalni sekretar seniorjev te stranke. Po izobrazbi je zootehnik, leta 2004 je diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani s temo Možnosti razvoja drobnice na vzhodnem in jugovzhodnem robu Ljubljanske kotline. Pred osmimi leti so ga v oddaji Domovina v srcu na tretjem programu Radia Slovenija predstavili kot velikega ljubitelja živali. Z vzrejo koz se ukvarja profesionalno, na hribovski kmetiji na obrobju Ljubljane ponuja seneno kozje mleko.

Delovno aktivna leta je preživel v vojski. Opravil je šolo za rezervne oficirje v Bileći. Poklicni vojak je bil v letih 1990–2011. Deloval je na mednarodnih misijah v Libanonu in na Kosovu, bil je tudi pripadnik vojaške policije. Leta 2010 je skupaj z Iztokom Prezljem napisal specialistično delo Obveščevalna dejavnost, nadzor prostora, določanje ciljev in izvidništvo (ISTAR) v Slovenski vojski. Je nosilec številnih vojaških odlikovanj, tudi častnega znaka Republike Slovenije za zasluge pri osamosvajanju.

Vladna ekipa Roberta Goloba bo po dveh mesecih spet popolnjena. FOTO: Črt Piksi

Golobov izbor

V kmetijskih vrstah so novo ime za ministra za kmetijstvo pospremili z razočaranjem – pozivali so, naj bo minister iz kmetijske stroke. Po naših informacijah je bil Adamič izbran zato, da bo izpolnjeval ukaze drugih.

Golob je po ugibanjih, da gre za kader vplivnega državnega sekretarja Damirja Črnčeca, v intervjuju za nacionalno televizijo poudaril, da je to njegov izbor in da je o njem razmišljal že pred letom in pol, a naj bi se nato odločil za Ireno Šinko, da bi uravnovesil število ministric in ministrov. »Nič narobe, zdaj bo imel Adamič znova priložnost, da pokaže svoje znanje. Zakaj še ni imenovan? Preprosto zato, ker je v tujini,« je dejal Golob, ki je že pred dvema mesecema zahteval razrešitev Šinkove zaradi po njegovi oceni slabega odziva uprave za varno hrano – resor je nato začasno vodil obrambni minister Marjan Šarec.

Kljub dvomom koalicijskih poslancev so večinsko podprli razrešitev Šinkove – Urška Klakočar Zupančič se je vzdržala glasovanja in bila zato v svoji stranki deležna ogorčenih kritik –, zato je mogoče pričakovati, da bo v prvih dneh letošnjega leta Vojko Adamič potrjen za kmetijskega ministra.