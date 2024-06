Volilna udeležba visoka, k njej bi lahko prispevali tudi referendumi

Vsak volivec se je sam odločil, katerih glasovanj se je na tokratnih volitvah udeležil in koliko glasovnic je prevzel. A vsaj podatki s predčasnih volitev kažejo, da je velika večina volivcev, ki je prišla na volišče, izrazila svojo voljo tako na evropskih volitvah kot na posvetovalnih referendumih, ki so si jih na ta dan želeli predvsem v Gibanju Svoboda.

Državna volilna komisija (DVK) je čez dan sicer sporočala le podatke o udeležbi na evropskih volitvah, ki je bila višja kot na prejšnjih evropskih volitvah. Do 16. ure je glasovalo 432.651 volivcev, vpisanih v volilni imenik, kar predstavlja 25,61 odstotka vseh volilnih upravičencev, pred petimi leti je do 16. ure glasovalo 18,31 odstotka volilnih upravičencev.

Kot vse kaže, je torej na evropskih volitvah glasovalo več volivcev kot na zadnjih volitvah, ko je glasovalo le 28,89 odstotka volilnih upravičencev – to je precej pod evropskim povprečjem, ki je znašalo 50,66 odstotka.

To je bil tudi namen največje vladne stranke, ki je upala, da bi izbrane referendumske teme na volišča lahko privabile več liberalnih volivcev, ki ne veljajo za tako zveste, kot so konservativni, kar bi jim omogočilo boljši volilni izid. A ves čas kampanje se je tudi ugibalo, ali jim bo to res koristilo, saj niti v Gibanju Svoboda niso povsem enotni pri vseh omenjenih vprašanjih – tudi predsednik stranke in predsednik vlade Robert Golob ni podprl uporabe konoplje za osebno rabo.

Volilna udeležba. INFOGRAFIKA: Delo

Jasno sta opredeljena le oba politična pola – še posebno ob močni aktivaciji Cerkve pri posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bi na koncu izvedba posvetovalnih referendumov lahko koristila tudi desnemu polu.

Še bolj kot referendumi bi k aktivaciji lahko pripomoglo tudi lansiranje tem največje koalicijske stranke – od priznanja Palestine do nujne helikopterske pomoči.

Na prve neuradne izide evropskih volitev bomo sicer čakali do 23. ure – da se zaprejo tudi volišča v Italiji –, prve neuradne izide referendumov pa se pričakuje po 21. uri. Ne glede na to, da rezultatov še ne bodo mogli sporočiti, se bodo volilni odbori najprej lotili štetja glasovnic z evropskih volitev. Šele nato bo sledilo štetje glasovnic z referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu in o rabi konoplje za medicinske namene, nazadnje pa še z referenduma o uporabi konoplje za osebno rabo.