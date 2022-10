Znani prvi delni izidi: Logar v vodstvu, sledi Pirc Musarjeva

Ob 19. uri se je po državi zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci med sedmimi kandidati izbirali novega predsednika republike. Po preštetih 28,76 odstotka glasovnic vodi Anže Logar s 34,18 odstotka, sledi mu Nataša Pirc Musar s 26,76 odstotka. Milan Brglez na tretjem mestu ima 15,69 odstotka prejetih glasov. Javnomnenjske ankete so kazale, da bo za izvolitev nove predsednice ali predsednika potreben drugi krog.

Prenos dogajanja v novinarskem središču:

19.52 Iz štaba Milana Brgleza

Volilni štab Milana Brgleza se je začel polniti okoli devetnajste ure, ko so se zbrali poslanci strank SD in Gibanja Svoboda.

19.32 Brez prtljage

Vladimir Prebilič kot veliko prednost svoje sicer skromne kampanje ocenjuje dejstvo, da je v kampanjo vstopil brez prtljage. To, kar je za marsikoga drugega prednost, strankarska infrastruktura in omrežja, Prebilič vidi kot njihovo prtljago, saj so se morali med kampanjo neprestano braniti pred najrazličnejšimi očitki, sam pa te prtljage ni moral nositi.

»Zame kot Vladota bi v danih razmerah velik uspeh bil že deset odstotkov glasov, ampak ostajamo optimisti do konca,« je v izjavi za Delo povedal Prebilič, ki je napovedal, da bo v primeru uvrstitve v drugi krog predsedniških volitev umaknil svojo kandidaturo za kočevskega župana.

Na vprašanje, koga bi sam volil v prvem krogu, če ne bi kandidiral, je Prebilič dejal, da nikogar. Ravno zato, ker ni bil zadovoljen s ponujenim, se je odločil kandidirati in priznava, da bo v drugem krogu moral kar dobro razmisliti, komu dati glas, če se sam ne uvrsti vanj. »Politika vedno novih delitev na leve in desne je zadnje, kar kot država in družba potrebujemo v tem trenutku,« meni sogovornik. N. M.

19.21 V štabu Sabine Senčar pričakujejo presenečenje

Sabina Senčar rezultat pričakuje v ljubljanskem lokalu Činkole na Poljanski cesti. Zbrala se je vrsta njenih privržencev in lokal je občutno premajhen za vse obiskovalce. Med njimi je tudi prvi mož stranke Resni.ca Zoran Stevanović. »Pričakujem presenečenje: ko mediji prosperirajo dva kandidata, potem pa se zgodi presenečenje. Bomo videli, kako bo. Naredili smo minimalistično kampanjo pri čemer je dejstvo, da iz kampanje v kampanjo rastemo. Res smo drugačni kot ostali, zato bo tudi rezultat danes gotovo popolnoma drugačen, kot nam ga napovedujejo.«

Jim bo današnji rezultat pomagal pri lokalnih volitvah? »Morate razumeti, da mi nimamo podpore lobijev in finančnih strukturah moči, ampak smo stranka v povojih, hodimo korak za korakom. V 24 občinah smo predlagali 9 kandidatov za župane in 180 kandidatov za svetnike in upamo, da bomo prišli v občinske svete v vseh teh občinah. To bi bila velika zmaga,« je pojasnil Stevanović. Je bila torej Senčarjeva za njih lakmusov papir? »Gre za win-win situacijo. Ona je na nek način pomagala nam, mi pa njej,« je sklenil sogovornik. Prepričan je, da je Senčarjeva najboljša kandidatka in da bodo skupaj lahko naredili čudež.

Senčarjeva upa in pričakuje, da bo spodbuda in navdih, morda upanje za vse tiste, ki sicer nimajo možnosti priti do besede. »Dokazali smo, da vsak lahko dobi glas.«

Med opaženimi bolj znanimi imeni tudi odvetnik Domen Gorenšek, sin nedavno umrlega ortopeda Bogomirja Gorenška in brat prav tako nedavno umrlega Matevža Gorenška. Senčarjeva je poznala oba, a se z Domnom Gorenškom nista povezala prek zdravniških vrst, je dejala. B. F. Ž.

19.15 Pirc Musarjeva optimistična

Predsedniška kandidatka optimistično pričakuje prve neuradne rezultate po zaprtju volišč. Ankete so ji napovedovale vstop v drugi krog.

19.15 Pri Logarju prepričani v zmago

Do zdaj še nihče od desnih ali desnosredinskih kandidatov na predsedniških volitvah ni slavil zmage, a pri Anžetu Logarju so prepričani, da bo tokrat drugače.

19.09: Želijo si čim boljši rezultat

Po 18. uri so se v prostorih NSi začeli zbirati podporniki Janeza Ciglerja Kralja, predvsem tisti, ki so sodelovali v kampanji, vodstvo stranke in poslanci. Z nestrpnoostjo so pričakovali rezultate in ugibali, ali je njihovemu kandidatu na tokratnih volitvah uspelo preseči rezultat Ljudmile Novak, ki je danes ne bo v štab, ker je v tujini, s prejšnih volitev leta 2017, ko je zanjo glasovalo nekaj več kot 7 odstotkov udeležencev volitev oziroma približno 54.000 ljudi. Na letošnjih aprilskih parlamentarnih volitvah je NSi uspel prepričati nekaj več kot 81.000 volivcev.

»Po današnji volilni nedelji ocenjujemo minulo kampanjo kot eno zelo korektnih. Mislim, da je dvignila politično kulturo v Sloveniji. Ni bilo udarcev pod pas, vsi kandidati so bili zelo kulturni, dostojni, tudi argumentirani. Ocenjujemo jo kot eno vsebinsko boljših kampanj v zadnjih 20 letih,« je komentiral Robert Ilc, generalni tajnik NSi, ki meni, da njihov kandidat ni nagovoril samo volivcev stranke, temveč širši krog ljudi s podobnimi vrednotami. Želijo si čim boljši rezultat, približno toliko, kot so dobili na zadnjih državnozborskih in predsedniških volitvah. B. H.

19.01: Kordiš volitvam dal vsebino

Miha Kordiš FOTO: Črt Piksi

V Pritličju, baru v centru Ljubljane, kjer podporniki predsedniškega kandidata Mihe Kordiša pričakujejo rezultate volitev, kljub vidni izčrpanosti aktivistov, vlada prešerno vzdušje. »Ne glede na rezultate, je Kordiš volitvam dal vsebino,« je slišati. Kljub temu, da merjenje predvolilnega mnenja Kordišu ne daje možnosti za uvrstitev v drugi krog volitev, so člani Levice s predsedniško kampanjo zelo zadovoljni. Še pred razglasitvijo rezulatatov pa se večina pogovorov že suče okoli lokalnih volitev. M. B.