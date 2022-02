Deseterici strank skupna podpora 77 zahtevam

V pobudi Glas ljudstva, ki združuje več kot 1800 aktivnih posameznikov in več kot sto organizacij civilne družbe, so javno predstavili odzive desetih strank, ki so se opredelile do njihovih 138 zahtev z enajstih področji. To so storile LMŠ, SD, Levica, SAB, Desus, Piratska stranka, Dobra država, LDS, Lide in Vesna, LDS. Računajo še na kakšno stranko – prisotna je bila predstavnica Gibanja Svoboda –, ob tem pa so tudi opozorili, da se na njihov poziv niso odzvali v nobeni izmed koalicijskih strank (SDS, NSi in Konkretno) in pa tudi SNS.

Večina odzivov političnih strank je že dostopnih na na spletni strani www.glas-ljudstva.si, odgovore LMŠ in SAB pa naj bi dodali po tem, ko bodo določene odgovore z njimi še bolj detajlno razjasnili. Kot so so izpostavili predstavniki pobude Glas ljudstva kot tudi predstavniki strank so imele posamezne stranke ponekod zadržke ali pripombe ob zahtevah, s katerimi se morda niso strinjale povsem stoodstotno.Tudi ostalim strankam naj bi poslali še nekaj dodatnih podvprašanj do marca, ko bodo na osnovi njihovih odgovorov vzpostavili tako spletno orodje za volivce in volivke Volitvomat, s katerim bodo lahko preverili, v kolikšni meri se njihova osebna politična stališča skladajo s stališči posameznih strank.

Pobuda Glas ljudstva sicer združuje več kot 1800 aktivnih posameznikov in več kot 100 organizacij civilne družbe. FOTO: Črt Piksi/Delo

»Samo odgovor 'da' pomeni resno obljubo, a hkrati verjamemo, da je za odločitev volivcev odgovor 'ne' lahko še bolj pomemben, saj pokaže, kaj konkretno stranke zares mislijo,« je komentiral, predstavnik nevladne organizacije Danes je nov dan.

Kot je povedal Jaša Jenull, predstavnik Protestne ljudske skupščine, ki se je oblikovala ob robu petkovih protestov, so po njihovi analizi vse stranke 77 od skupno 138 zahtev prepoznale kot utemeljene in se k njim zavezale. Dvanajst od teh zahtev so v pobudi opredelili kot nujne in bi jih bilo po oceni predlagateljev nujno uresničiti še letos.

Poleg tega, da se mora Slovenija zavezati k ciljem Pariškega podnebnega sporazuma, so se v deseterici sodelujočih strank strinjali, da je treba odpraviti vsa škodljiva določila in posledice protikoronske zakonodaje, zagotoviti takojšnje investicije v učinkovit in dostopen javni promet ter zagotoviti neodvisnost programskega in nadzornega sveta RTV Sloveniji.

Vse stranke podpirajo tudi takojšnjo preiskavo zlorab na Telekomu Slovenije in sankcioniranje krivcev, zakonsko zaščito žvižgačev, zavezo glede opustitve rabe premoga do leta 2030, povečanje košarice zdravstvenega zavarovanja, nujne zakonske spremembe na področju okolja in narave. Stranke podpirajo tudi zahtevo, da se izobraževalni sistem loči od politike, Cerkve in zunanjih interesov, s takojšnjo odpravo finančnih ovir za tuje študente ter z zvišanjem pokojnin.