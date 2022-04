Drugi dan predčasnega glasovanja še višja udeležba kot prvi dan

Prvi dan predčasnega glasovanje je prinesel visoko volilno udeležbo, saj je glasovalo 2,1 odstotka vseh volilnih upravičencev. Kot kažejo podatki za drugi dan, ki so jih danes do 10. ure sporočile okrajne volilne komisije, pa je včeraj glasovalo še več volilnih upravičencev, in sicer 2,86 odstotka.

Za primerjavo, predčasnega glasovanja na referendumu o noveli zakona o vodah se je v dveh dneh udeležilo 54.456 volivcev oziroma 3,21 odstotka vseh volilnih upravičencev. V primerjavi s preteklimi referendumi in volitvami je bila na predčasnem glasovanju udeležba rekordna. Glasovalo je skoraj pet odstotkov volivcev oziroma 84.000 ljudi.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Glasovalo že 84.209 ljudi

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je drugi dan predčasnega glasovanja na volitvah v državni zbor 2022 udeležilo 48.455 volivk in volivcev oziroma 2,86 odstotkov vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz DVK. Prvi in drugi dan skupaj se je predčasnega glasovanja udeležilo 84.209 oziroma 4,97 odstotka volivk in volivcev.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali iz DVK, se je na predčasnih volitvah v državni zbor 2018 drugi dan predčasnega glasovanja udeležilo 20.588 volivk in volivcev (oziroma 1,20 odstotka vseh volilnih upravičencev), prvi in drugi dan skupaj pa 32.301 volivk in volivcev (kar je 1,89 odstotka vseh volilnih upravičencev).