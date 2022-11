Kandidati v boj za županovo dediščino

Z občinskega vrha se poslavlja domžalski župan Toni Dragar, ki je to obljubljansko občino vodil polnih 16 let. V politični boj za njegovo dediščino se bo na lokalnih volitvah podalo šest kandidatk in kandidatov: Matej Oražem (neodvisen), Fani Rožič Novak (NSi), Boštjan Deželak (LTD), Renata Kosec (Lista Renate Kosec), Tadeja Savnik (GS) in Miroslav Šinkovec (Naprej Slovenija). Lokalni politični analitiki so si edini, da nikomur ne bo uspelo s konkurenti pomesti že v prvem krogu.

»Delo želim zaupati mlajši generaciji, sam pa se nameravam posvetiti vnukoma in svojim najbližjim,« je o razlogih za konec dolgoletne županske kariere za Delo povedal Dragar, ki svoje delo ocenjuje kot uspešno. Najbolj je ponosen na tržni prostor, ki je dal mestu poseben čar z dogodki, med katerimi je najbolj znana Kuhna na plac. Projekti, ki mu jih ni uspelo uresničiti in imajo že dolgo brado, so bili večinoma povezani z lastništvom: Univerzale, Metalka, makadamsko parkirišče v Domžalah in med drugim tudi gospodarska cona Želodnik. Dosedanji župan podpira županskega kandidata s svoje liste (Lista Tonija Dragarja) Boštjana Deželaka.

Nobeden od kandidatov med prednostne naloge ni vključil takojšnje ureditve katastrofalnih prostorskih razmer v Osnovni šoli Preserje pri Radomljah.

Na naše zaprosilo so iz komisije za preprečevanje korupcije odgovorili, da Dragar v njihovih postopkih do zdaj »ni imel statusa obravnavane osebe«. Ob koncu lanskega leta je bila domžalska občina s 108 evri dolga na prebivalca ena od manj zadolženih slovenskih občin.

Kandidati na šolo povsem pozabili

Kandidat Deželak namerava, če bo izvoljen, začeti izvajati tri projekte, med katere spadajo poslovna cona Želodnik, izgradnja nove športne dvorane in doma za starejše na novi lokaciji, ki vključuje tudi dnevno varstvo starejših. Hkrati pa namerava nadaljevati izvedbo začetih projektov: zdravstvenega doma v Domžalah in tudi ureditve makadamskega parkirišča v Domžalah. Tudi kandidatka Fani Rožič Novak (NSi) načrtuje ureditev mestnega jedra: nadgradnjo tržnice, izgradnjo urejenega parkirišča pri centru TUŠ oziroma novelacijo projekta Zdravstveni dom Domžale.

Železniške zapornice poskrbijo, da je promet skozi Domžale več kot petdesetkrat na dan povsem ustavljen. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Če bo Tadeja Savnik (GS) izvoljena, namerava vso energijo usmeriti v projekt doma za upokojence v Mali Loki, kjer je zdaj samostan, ki ga vodijo nune Svetega križa. V domu namerava organizirati tudi dnevno varstvo za starejše in oddelek za obolele z demenco. Do lokacije bo speljala javni prevoz z vozili na elektriko.

Matej Oražem (neodvisen) je opozoril na težave s parkiranjem v centru mesta, zato namerava znižati ceno parkiranja v garažni hiši za stanovalce in uporabnike storitev v naselju SPB. Energijo namerava usmeriti v pripravo projekta izgradnje osrednje garaže, širitev tržnice, skladno s tem pa opraviti revizijo projekta širitve zdravstvenega doma, saj so potrebe po parkiriščih vse od železniške postaje do Miklošičeve ulice. Sklicati namerava predsednike krajevnih skupnosti, ravnatelje in direktorje javnih zavodov, ki se v preteklem mandatu z županom niso srečali, ter uvesti dan županovih odprtih vrat za občane.

FOTO: Leon Vidic/Delo

Nekdanja podžupanja Renata Kosec, ki jo je Dragar letos razrešil, prisega na novo politiko ter na novi način vodenja in komuniciranja. Program usmerja v mlade in njihovo participacijo na vseh nivojih lokalne skupnosti. Želi jim pokazati, da je politika lahko dobro orodje za uresničevanje projektov v javnem interesu. Napoveduje gradnjo dnevnega centra za starejše in centra za mlade, ureditev centra Domžal, gradnjo centra Vrtiljak, centra trajne mobilnosti, gradnjo tehnološko-podjetniškega in obrtniškega parka, strateško načrtovanje poslovnih con in med drugim gradnjo večnamenske dvorane pri OŠ Domžale.

Nobeden od kandidatov med prednostne naloge ni vključil takojšnje ureditve katastrofalnih prostorskih razmer v Osnovni šoli Preserje pri Radomljah, v kateri je glede na prostorske standarde 200 učenk in učencev preveč. Pouk dobesedno poteka v vseh prostih kotičkih šole in prava sreča je, da inšpekcije bolj poredko obiščejo ta del domžalske občine.

Kako kaže Dragarju kot podžupanu

V delu javnosti se poraja dvom o Dragarjevem dokončnem odhodu iz politike, saj ima po neuradnih informacijah dobro leto dni do upokojitve, vendar uradnega podatka kljub našemu zaprosilu iz domžalske občine nismo prejeli. Odgovorili so le, da ne gre za informacijo javnega značaja. Aktualni župan namreč kandidira za člana občinskega sveta, in nekateri namigujejo, da v primeru izvolitve računa na poklicno podžupansko mesto.

Kandidate smo vprašali, ali bi ga imenovali na ta položaj. Renata Kosec je odgovorila, da je v tem trenutku, ko poteka volilna kampanja, prezgodaj govoriti, kdo bo zasedel mesto podžupana ali podžupanje. Boštjan Deželak ga ne namerava imenovati, saj se Dragar veseli prostega časa v družbi z vnukoma. Fani Rožič Novak si v primeru izvolitve v svoji ekipi želi imeti izkušene in sposobne sodelavce, zato bi se z Dragarjem o takem sodelovanju pogovorila. Tadeja Savnik in Matej Oražem pa sta Dragarjevo morebitno imenovanje za podžupana povsem izključila.