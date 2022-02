Koga je v SD pripeljal Sandi Češko in zakaj?

V nadaljevanju preberite:

Poleg nemških strokovnjakov, ki so sodelovali v volilni kampanji sedanjega nemškega kanclerja Olafa Scholza, člana socialdemokratske stranke (SPD), bodo stranki Tanje Fajon pomagali tudi ljudje z izkušnjami iz sveta spletne prodaje. Sandi Češko, novi predsednik strokovnega sveta za gospodarstvo, je v SD pripeljal nekatere svoje nekdanje sodelavce, ki so s svojo podjetniško idejo in digitalnim marketingom zaslužili milijone evrov.