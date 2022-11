Konec že po prvem krogu

V občini Lukovica se bosta za županski stolček pomerila aktualna županja Olga Vrankar in nekdanji dolgoletni župan Matej Kotnik, ki ga je Olga Vrankar prepričljivo premagala na lokalnih volitvah pred štirimi leti. Kdo bo v tem predvolilnem času znal prepričati Lukovčane in prihodnjo nedeljo pridobiti vsaj glas več od nasprotnega kandidata, ne vedo niti dobri poznavalci lokalne politike. Oba kandidirata s podporo volivcev.

Olga Vrankar ne oporeka Kotniku pravice do kandidature, vendar hkrati opozarja, da je njegova odločitev presenetljiva glede na zapuščino izpred štirih let. Šlo je za najem 3,5 milijona evrov bančnega posojila za gradnjo večnamenske športne dvorane v vrednosti 5,5 milijona evrov. Razliko pa je moral zagotoviti občinski proračun z najetjem posojila. Vrankarjeva je takrat sicer napovedala vložitev kazenske ovadbe, česar pa ni storila. Kotnikovo vodenje občine ni predstavljalo kaznivega dejanja, ampak negospodarno in nepregledno ravnanje s premoženjem občine, zdaj pravi županska kandidatka. Tudi računsko sodišče je ugotovilo, da nobena izvedena naložba v letu 2018 ni bila skladna s predpisi, dodaja. Vrankarjeva je zdaj ponosna na večnamensko športno dvorano pri OŠ Janka Kersnika na Brdu. Kandidata Kotnika čudi, da je kar na lepem vse v najlepšem redu.

Olga Vrankar bi rada županovala v lukoviški občini še prihodnja štiri leta. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Pravi, da je za najem posojila izposloval dve leti odloga na plačilo glavnice in obresti. V letu 2019, ko ni bil več župan, je občina prejela milijon evrov nepovratnega denarja, ki so ga načrtovali, pravi Kotnik. Tudi o tem, da je občina v tem mandatu najela dva milijona evrov posojila, se na glas ni govorilo, dodaja. Vrankarjevi ničesar ne očita, pravi pa, da ljudje opažajo, da se štiri leta ni nič delalo, saj so samo iskali krivce za lastno neznanje in nesposobnost. Zadnji mesec bi pa radi rešili občino. »Ljudje pogrešajo projekte, investicije in vizijo,« je prepričan Kotnik. Kandidira na prošnjo številnih nezadovoljnih občanov, ki so overjene podpise zbrali v pičlih treh dneh. Vrankarjeva pravi, da je stanje v občini zdaj pregledno, jasno, vsem razumljivo in razvojno naravnano.

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram doma in v EU kandidata obljubljata nove naložbe. Kotnik napoveduje nadaljevanje gradnje komunalne infrastrukture po pred leti sprejetem programu. Tu je denar, ki ga občani plačujejo pri komunalnih stroških in je namenski, hkrati pa se sprašuje, kam je ta denar v zadnjih štirih letih izpuhtel. »Namesto da je obljubljeno dva milijona evrov za Zdravstveni dom (ZD) Domžale, bi morali prednostno reševati ZD v Lukovici, ki nima zadostnih kapacitet za nove zdravnike, niti prostora za parkirišče,« je prepričan Kotnik, ki obljublja še novi gasilski dom v Lukovici. Prav tako ga obljublja tudi Vrankarjeva, s prostori za civilno zaščito za povrh. Občinski dolg je sicer konec lanskega leta znašal 876 evrov na prebivalca, kar občino uvršča med bolj zadolžene v državi.

Županska kandidata Vrankarjeva in Kotnik sta dobro popestrila lokalno dogajanje v občini ob štajerski avtocesti. FOTO: Marko Feist

Vrankarjeva je zadovoljna, da so pri OŠ Janka Kersnika zgradili tudi šolski prizidek z devetimi učilnicami v vrednosti 1,9 milijona evrov, od tega je občina prispevala 1,2 milijona, razliko je primaknila država. Ponosna je tudi na novo mrliško vežico Blagovica - Šentožbolt in med drugim na društveni dom v Krašnji. Priznava pa, da ji ni uspelo spraviti pod streho občinskega prostorskega načrta (OPN). Zdaj obljublja tudi gradnjo doma za starejše občane (tak objekt sicer gradi država ali pa koncesionar, op. a.), prostore za delovanje civilne zaščite »in še bi lahko naštevala,« pravi Vrankarjeva.