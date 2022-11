Od ministrov do športnikov in glasbenikov

Za 45-članski ljubljanski mestni svet se na tokratnih lokalnih volitvah poteguje 420 kandidatov. Med njimi so tudi številna znana imena – od ministrov v prvi slovenski vladi, nekdanjih (in zdajšnjih) vidnih gospodarstvenikov do ministrov v vladi Roberta Goloba, športnikov in glasbenikov. Najstarejša med kandidatkami je 88-letna Nevenka Edita Gogala, ki kandidira na listi SDS, najmlajši pa 19-letni Jure Črne z liste Državljanskega gibanja Resni.ca.

Za primerjavo: na lokalnih volitvah oktobra leta 2006, ko se je za župansko funkcijo prvič potegoval zdajšnji župan Zoran Janković, je bilo na kandidatnih listah kar 790 kandidatov, volivci pa so mestne svetnike izbirali med kandidati s 30 list. Na letošnjih lokalnih volitvah je tako skoraj polovica manj kandidatov in kandidatnih list, saj se na 17 listah poteguje 420 kandidatov. In če se je pred 16 leti za en sedež v 45-članskem mestnem svetu potegovalo 17,5 kandidata, se jih letos 9,3. Iz tega je mogoče sklepati, da je lokalna politika v prestolnici vse manj zanimiva.

Kdo vse kandidira

S popolnimi 45-članskimi listami letos nastopajo parlamentarne stranke Gibanje Svoboda, SDS in SD ter Lista Zorana Jankovića in zunajparlamentarna stranka SLS. Stranka Levica ima za mestni svet 40 kandidatov, NSi pa 37, zgolj po enega kandidata imata Slovenska nacionalna stranka (SNS) in Krščanski socialisti. Za svetniški položaj se poteguje tudi 31 kandidatov z Liste šport za zdravje, na listah strank Glas za otroke in družine ter Vesne – Zelene stranke pa je 19 kandidatov. Državljansko gibanje Resni.ca v mestni svet predlaga 12 kandidatov, po deset kandidatov imata Piratska stranka in Dobra država, osem jih je na Listi kolesarjev in pešcev, sedem pa na listi Zelenih Slovenije.

Med znanimi imeni iz sveta zabave in športa zagotovo najbolj izstopata Magnifico (Robert Pešut) ter nekdanji vrhunski košarkar in košarkarski trener Jure Zdovc, oba kandidirata na Listi Zorana Jankovića. Nosilec liste je sicer župan Zoran Janković, na njej pa so tudi vsi podžupani (Tjaša Ficko, Janez Koželj, Aleš Čerin in Dejan Crnek), med kandidati pa so še: Boštjan Koritnik, nekdanji minister za javno upravo, Eva Strmljan Kreslin, direktorica zavoda Mala ulica (sicer soproga glasbenika Vlada Kreslina) in Barbara Hieng Samobor, direktorica Mestnega gledališča ljubljanskega. Zadnji na listi je nekdanji prvi mož družbe BTC Jože Mermal. Zanimivo je, da se na listi Gibanja Svoboda za položaj mestne svetnice poteguje tudi predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič.

Na listah nekdanji in aktualni ministri ter PR-ovci

Na sezamu kandidatov SD najdemo poslanca Jonasa Žnidaršiča, nekdanjega piarovca stranke Denisa Sarkiča, kandidirajo tudi Stanka Ritonja, dolgoletna predstavnica za odnose z javnostmi na gospodarskem ministrstvu, ter zdajšnja pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan in nekdanji kulturni minister Dejan Prešiček. Zadnji na listi stranke SD za mestni svet je Igor Šoltes, nekdanji prvi mož Računskega sodišča. Med nekdanjimi piarovci, ki kandidirajo na strankarski listi za mestni svet, sta tudi Črt Kanoni, dolgoletni radijski novinar in piarovec na ministrstvu za obrambo, ter Tina Čuček Šmid, sicer nekdanja televizijska novinarka in predstavnica za stike z javnostjo na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos). Na kandidatni listi stranke Levica sta dva aktualna ministra, Asta Vrečko in Luka Mesec.

Na Listi SLS pa so poleg kandidatke za ljubljansko županjo Tine Bregant še Janez Podobnik, nekdanji predsednik parlamenta, v času prve Janševe vlade pa okoljski minister, Izidor Rejc, nekdanji gospodarski minister in poslanec, ter dr. Andrej Umek, ki je bil med letoma 1993 in 1997 minister za znanost in tehnologijo, leta 2000 pa minister za okolje. Nekdanja ministrica za visoko šolstvo Mojca Kucler Dolinar pa kandidira na listi Nove Slovenije, kjer je kandidat tudi nekdanji generalni direktor Slovenskih železnic Jože Jurkovič.

Na listi opozicijske SDS je poleg dolgoletne mestne svetnice Mojce Škrinjar in kandidata za ljubljanskega župana Igorja Horvata tudi udeleženec resničnostnih šovov na komercialni televiziji Marko Posavec, ki se je na aprilskih volitvah med drugim potegoval za mesto poslanca. Na Listi Šport za zdravje, kjer imajo kar 30 kandidatov za mestni svet, pa sta Jaka Vadnjal, nekdanji šef Hranilnice Lon, in Igor Muževič, družinski zdravnik in predsednik sindikata družinskih zdravnikov Praktik.um.