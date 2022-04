Od polnoči konec kampanje in volilni molk

Jutri bodo desete volitve v državni zbor. Za glasove 1.695.766 volilnih upravičencev in 88 poslanskih mest se poteguje 1464 kandidatov na 20 listah, dva sta kandidata za predstavnika italijanske skupnosti, trije pa madžarske.

Volišča bodo jutri odprta od 7. do 19. ure. Opolnoči se je kampanja uradno zaključila in je nastopil volilni molk, ki bo trajal do nedelje ob 19. uri. Prijave domnevnih kršitev bosta sprejemali dežurni službi ministrstva za notranje zadeve na številki 080 12 00 in inšpektorata za notranje zadeve na 080 21 13.

Udeležba na predčasnem glasovanju je bila rekordna, glas je oddalo 130.151 ljudi, kar je 7,67 odstotka vseh volilnih upravičencev. Državna volilna komisija ocenjuje, da bo izvedba volitev stala 5,6 milijona evrov.