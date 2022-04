Povežimo Slovenijo napoveduje nastop na lokalnih volitvah

Ljubljana - V volilnem štabu gibanja Povežimo Slovenijo, kjer se je v nedeljo zvečer čutilo razočaranje, saj kljub spodbudnim anketam iz predvolilnega časa s 3,4-odstotno podporo volivcev niso prestopili parlamentarnega praga, napovedujejo udeležbo tudi na jesenskih lokalnih volitvah.

Podpornik gibanja Povežimo Slovenijo Ernest Petrič je za STA povedal, da je razočaran: »Ampak ne toliko zaradi rezultata, pač pa ker se je gibanju priključil velik krog ljudi z najboljšimi nameni, brez razmisleka o kakršnih koli koristih ali ugodnostih, ki naj bi jih dobili z zmago na volitvah.«

Gibanje je po njegovi oceni vendarle »dalo en ton volilni zgodbi«, zato sam ne vidi nobenega razloga za prenehanje njegovega delovanja.

Predsednik SLS Marjan Podobnik je za STA napovedal, da bodo v gibanju Povežimo Slovenijo nastopili tudi na jesenskih lokalnih volitvah, vsaj s skupnimi županskimi kandidati. V lokalnih okoljih je SLS najmočnejša, je poudaril.

Ob tem je izrazil pričakovanje, da bodo v gibanju nastopili enotno tudi na predsedniških volitvah, ki Slovenijo čakajo ob koncu leta.

Kandidatka gibanja zdravnica Tina Bregant meni, da bo imel naslednji zdravstveni minister precej dela. »Moja naloga ni, da predlagam ukrepe, sem pa pripravljena pomagati, ker mi ni vseeno za svoje bolnike,« je dejala in novi vladi zaželela vse dobro.

»Pošteno povedano sem pričakoval, da bo gibanje Povežimo Slovenijo, ki poskuša povezati bolestno razdeljen slovenski politični prostor, dobilo več glasov,« je za STA poudaril predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek.

Morebitne razloge, da volivci gibanju niso namenili dovolj glasov za vstop v DZ, je komentiral z besedami, da se ljudje očitno najlažje identificirajo z ekstremom na levi ali desni, težko pa jih je prepričati, da se ozrejo v prihodnost.

V gibanje Povežimo Slovenijo so se februarja letos s podpisom sporazuma o skupnem nastopu na volitvah povezale Konkretno, ki je nastala na pogorišču SMC in ima v iztekajočem se sklicu državnega zbora štiri poslance, ter zunajparlamentarne SLS pod vodstvom Podobnika, Zeleni Slovenije z Andrejem Čušem na čelu ter NLS in Novi socialdemokrati, ki ju vodita Franc Kangler oziroma Andrej Magajna.

Konkretno je decembra lani nastala z združitvijo GAS, ki jo je vodil Kovšca, in SMC, ki ji je predsedoval Počivalšek. SMC je imela na začetku mandata DZ leta 2018 deset poslancev, leta 2014 pa kar 36, ko je njen tedanji predsednik Miro Cerar tudi sestavil koalicijo in postal premier. SLS je iz parlamenta izpadla leta 2014, ko je na volitvah ostala tik pod parlamentarnim pragom. Preostale stranke iz Povežimo Slovenijo se z izjemo Zelenih Slovenije, ki so bili v parlamentu v 90. letih, še niso uvrstile v DZ