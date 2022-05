SDS za posvetovalni referendum, sestava vlade bi se lahko zavlekla

»Ob 10. uri imamo sestanek poslanske skupine in takrat se bomo odločili, kaj bomo storili,« je včeraj dejal Danijel Krivec, vodja poslancev SDS, glede vprašanja, ali bodo proti predlagani noveli zakona o vladi vložili predlog za posvetovalni referendum. O takšni možnosti so po naših informacijah v dosedanji koaliciji že pred več dnevi razpravljali.

Po dveurni razpravi o predlaganih spremembah zakona o vladi, ki mu nasprotujejo, so danes predlog za posvetovalni referendum nato res vložili. Prvak NSi Matej Tonin nam je tik pred njegovo vložitvijo zatrdil, da sami temu manevru nasprotujejo in ne bodo prispevali podpisov.

V SDS poudarjajo predvsem, da tri nova ministrstva prinašajo finančne posledice, zato so že včeraj na splošnem odboru predlagali tudi več amandmajev, a so bili zavrnjeni.

Robert Golob zdaj prav gotovo ne bo mogel do vlade do 3. junija oziroma vsaj ne v napovedani obliki. Ob sodelovanju predsednika republike Boruta Pahorja bi Golob sicer lahko počakal tudi na 30-dnevni rok, po katerem je mogoče referendumski predlog zavrniti in sprejeti spremembe, sicer bi moral vlado najprej sestaviti po veljavnem zakonu. Po njegovi izvolitvi – glasovanje o tem bo predvidoma prihodnjo sredo – mora namreč najpozneje v 15 dneh predlagati imenovanje ministrov.

V tem primeru tudi Luka Mesec, koordinator Levice, ki naj bi postal eden od podpredsednikov, ne bi mogel zasesti ministrskega položaja.

Kaj bodo storili, še ni jasno, a v prvih odzivih so poslanci bodoče koalicije ta manever označili za očitno nagajanje. »Gre za proceduralno nagajanje, nekaj podobnega kot petkovo množično vlaganje zakonov takoj po konstituiranju državnega zbora,« je povedala Mojca Šetinc Pašek, poslanka Gibanja Svoboda.

Jani Prednik, vodja poslancev SD, pa je navedel, da ima vsaka nastajajoča koalicija možnost sama sestaviti vlado, izbrati število ministrstev in zastaviti pot, po kateri bo šla, čemur da je namenjenih tudi prvih sto dni vladanja. »Trenutna opozicija pa nagaja in že v začetku kaže svoj način delovanja v štirih letih, kar je za nas nesprejemljivo in verjetno s tem kažejo, da so nezadovoljni z volitvami in tudi rezultatom, a se bodo morali prej ko slej s tem sprijazniti,« je še dejal. Matej T. Vatovec, vodja poslancev Levice, pa je plan odhajajoče vlade označil za kupovanje časa, da nadaljujejo te svoje koruptivne zadeve, saj lahko vidimo razpise in kadrovanja, ki še potekajo, je ocenil. »To so še zadnji izdihljaji te vlade in seveda si želijo čim daljši čas,« je dejal Vatovec.