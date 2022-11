Skrb za starejše in mlade

V Občini Divača se za župansko mesto potegujejo dosedanja županja Alenka Štrucl Dovgan (predlagatelj Jože Femc), podjetnik Robert De Lucia (Dragan Vujović) ter okoljevarstvenik in vodja projektov Mario Benkoč (Gibanje Svoboda). Za enajst mest v občinskem svetu pa se bo pomerilo 33 kandidatov.

Po besedah dosedanje županje ima Divača za slovenske razmere nadpovprečno staro prebivalstvo (44 odstotkov jih je starejših od 65 let), obenem pa mora najti prave odgovore za pritisk priseljevanja in ponudbo kakovostnih delovnih mest. Med pomembnejšimi projekti, ki potekajo, omeni gradnjo vodovoda, urejanje in načrtovanje obrtno-podjetniških con in dozidavo šole, pred dnevi pa so z ministrstvom za kulturo podpisali tudi pogodbo o obnovi stare mitnice v Senožečah. V preteklem mandatu so dogradili kanalizacijsko omrežje, prenovili večnamensko dvorano v Famljah in komunalno uredili obrtno cono Risnik, v Senožečah pa parkirišče za avtodome.

Kot pojasni Alenka Štrucl Dovgan, jih čaka še ureditev doma starejših, za katerega morajo spremeniti prostorske akte, obnova Kraške ceste, ki naj bi ji sledila preureditev trgov, zadružnega doma in izgradnja trgovskega centra ter selitev bencinske črpalke. V načrtu imajo športni park in igrišča, dogovarjajo se še za urejanje stanovanj za mlade v okviru projekta Back to the village.

Po mnenju protikandidatov, ki do zdaj še nista delovala v občinskem svetu, pa Divača nima prave razvojne vizije. »Občinski proračun je izjemno majhen in brez učinkovitejše pridobitve evropskih sredstev bomo v prihodnjih letih komajda odplačali vodovod in šolo,« opozarja Mario Benkoč, ki se med drugim zavzema za ustanovitev projektne pisarne. Omeni tudi potrebo po mladinskem centru in podpori oskrbi starejših na domu ter vzpostavitvi javne blagajne za pomoč socialno ogroženim. Sam je obenem član pobude Sopotniki, ki opravlja prevoze za starejše, in vodja civilne iniciative Ohranimo Brkine, ki se je borila proti zajetju Suhorice in Padeža za vodooskrbo Istre. Zagovarja tudi zgraditev obvoznice, ki bi sprostila središče Divače.

Podjetnik Robert De Lucia kot županski kandidat izpostavlja težave z osnovno infrastrukturo, ki je potrebna za razvoj občine ter razvoj turizma in vsega gospodarstva. »Ko bomo zagotovili pogoje za obstoječa podjetja, lahko razmišljamo o širitvi,« je prepričan. Podčrta tudi pomen povezave lokalnih ponudnikov in opozarja, da je bilo do zdaj premalo komunikacije med občinskim vodstvom in ljudmi.