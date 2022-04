Teksas ilegalne migrante pošilja v Washington

V nadaljevanju preberite:

Republikanske zvezne države demokratsko Belo hišo celo obtožujejo, da migrante z letali in avtobusi vozijo stran od meje in zelo pogosto k njim. Teksaški guverner je v Washington že poslal prvi avtobus z nezakonitimi migranti, v sredo zjutraj se je ta ustavil le streljaj od kongresa, na skoraj trideseturni poti naj bi jih bilo še več. »Ni boljšega mesta zanje kot stopnice Kapitolskega griča,« je bil v televizijskem intervjuju posmehljiv Abbott. »Vidijo lahko čudoviti Kapitol in so blizu ljudem, ki odločajo.«