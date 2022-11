V Mariboru v drugi krog Saša Arsenovič in Franc Kangler

Aktualni župan Saša Arsenovič se bo v drugem krogu za funkcijo mariborskega župana pomeril s Francom Kanglerjem, ki kandidira na listi Nove ljudske stranke. Takšen rezultat so napovedovale tudi predvolilne ankete, vendar je razlika med njima precej manjša, kot so kazale napovedi – Arsenovič je prejel nekaj manj kot petintrideset odstotkov glasov, Kangler pa nekaj več kot osemindvajset, torej je razlika med njima zgolj sedem odstotnih točk.

Za Vojka Flisa iz Gibanja Svoboda se je odločila slaba petina mariborskih volivcev, sledijo Dejan Kaloh (SDS), Lidija Divjak Mirnik (Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti) in Boštjan Klun (SD), medtem ko so ostali kandidati prejeli manj kot dva odstotka glasov.

Za Maribor je bila na tokratnih lokalnih volitvah sicer značilna rekordno število kandidatov, saj se jih je za županski položaj potegovalo kar petnajst, ter relativno nizka volilna udeležba – do 11. ure je glasovalo nekaj več kot deset odstotkov volivcev, do 16. ure pa le okoli sedemindvajset.

Za Maribor je na tokratnih lokalnih volitvah značilna rekordno število kandidatov ter relativno nizka volilna udeležba. FOTO: Tadej Regent/Delo

Saša Arsenovićč, ki je tokrat kandidiral kot nestrankarski kandidat, je danes ob prihodu na volišče dejal, da se mu je zdela volilna kampanja boljša kot pred štirimi leti, sicer pa glede tekmecev meni, da se vsak sam odloča za način, kako vodi politično borbo, sam vedno gleda naprej in skuša biti korekten do »sotrpinov.«,

Vojko Flis, ki je bil v predvolilnih soočenjih mestoma zelo oster, je dejal, da kampanja ni bila prav umirjena, ampak Maribor je znan po tem, da nobena volilna tekma za župana ni enostavna. Sicer pa pričakuje »dober rezultat«, torej v prevodu uvrstitev v drugi krog.

Enako tudi Franc Kangler je tokrat svoj glas oddal že na predčasnih volitvah, saj je nameraval volilno nedeljo izkoristiti za delo na svoji kmetiji. »Pričakujem, da se bom uvrstil v drugi krog, kdorkoli se bo vanj še uvrstil bom zanj vesel. Volitve so stvar dialoga in ljudje se bodo odločili na podlagi vsebine programa in zaupanja v kandidata.«

Nuška Gajšek prepričljivo zmagala

Na Ptuju se sicer niso uresničile napovedi iz anket, da bo Nuška Gajšek iz stranke Socialnih kandidatov (SD) prejela kar tri četrtine glasov, je pa prepričljivo zmagala že v prvem krogu lokalnih volitev.

Prejela je skoraj petinšestdeset odstotkov glasov, najboljši rezultat med ostalimi sedmimi kandidati pa je dosegel Andrej Čuš, ki je kandidiral na svoji listi, saj je prejel nekaj več kot šestnajst odstotkov glasov. Za Franja Rozmana (SDS) je glasovalo nekaj več kot osem odstotkov volivcev, ostalih pet kandidatov pa ni preseglo petodstotne podpore.