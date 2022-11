V polovici kozjansko-obsoteljskih občin župani brez izzivalcev

V štirih od osmih občin Kozjanskega in Obsotelja se bodo župani potegovali za nov mandat, a protikandidata nimajo. Župan Podčetrtka Peter Misja ga nima že od volitev leta 2006. Pravi, da je njegov recept v komunikaciji in razporejanju denarja enakomerno po vsej občini.

Špela Kuralt

Čeprav vstopa že v peti mandat brez protikandidata, ima Peter Misja v Podčetrtku še veliko načrtov: »Glavni izziv bo nadaljevanje obnove in oživljanje gradu Podčetrtek, v središču Podčetrtka pa načrtujemo ustanovitev centra za razvoj podjetništva. Prav tako še nismo rekli zadnje glede Vonarja, kjer načrtujemo turistično-rekreativni center. Ne bom govoril, ali tam voda bo ali ne, vsekakor pa se bomo trudili za turistično oživitev.« O tem, da je že na petih lokalnih volitvah brez protikandidata, pravi: »Vseeno mi je. Očitno pa sem se s svojim dosedanjim delom že dokazal. Verjamem v ljudi, oni pa vame.«

Misja sicer ni edini župan brez protikandidata. Za svoj četrti mandat se bo v Dobju potegoval Franc Leskovšek, tokrat bo drugič brez protikandidata. Brez protikandidata sta v tem delu države še Milenca Krajnc v občini Kozje, ki se poteguje za tretji mandat, in župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš, ki se poteguje za drugi mandat. Razen Leskovška v Dobju, ki ga predlaga SLS, ostali trije kandidirajo kot neodvisni kandidati.

V ostalih občinah Kozjanskega in Obsotelja se obeta več drame pri boju za županski stol, še največ v Šentjurju, kjer se bo poleg aktualnega župana Marka Diacija, ki si želi še četrti mandat, za vodenje občine potegovala Jelka Godec, SDS. Po dva kandidata za župana imata še občini Rogatec, kjer se bo poleg Martina Mikoliča, ki občino vodi že od leta 1994, za župansko funkcijo potegoval še Fredi Ferčec, in občina Bistrica ob Sotli, kjer kandidirata aktualni župan Franjo Debelak in Robert Žučko. Največjo izbiro za župana imajo v Rogaški Slatini, kjer poleg Branka Kidriča, ki se tako kot Mikolič v sosednjem Rogatcu poteguje za osmi mandat, kandidirata še Albin Šrimpf in Robert Reich.