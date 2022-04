V SD že snujejo, kaj bi potrjevali na prvi seji vlade

V nadaljevanju preberite:

Čeprav deset dni pred parlamentarnimi volitvami vse javnomnenjske raziskave napovedujejo, da se bosta SDS in Gibanje Svoboda pomerili za zmago, v SD pravijo, da so vsak dan na terenu in čutijo podporo ljudi, ki je precej večja od tega, kar kažejo ankete in postavljeni medijski okviri. Njihova predsednica Tanja Fajon mandatarskih ambicij še ni povsem opustila. V stranki pa predstavljajo akcijski načrt – kaj bi storili na prvi seji vlade in kaj v prvih sto dneh vlade, ki bi jo sestavljali.

Preberite kakšen je in tudi koga bi na prvi seji vlade zamenjali.