Vladimir Prebilič: V kampanjo sem vstopil brez prtljage

Vladimir Prebilič kot veliko prednost svoje sicer skromne kampanje ocenjuje dejstvo, da je v kampanjo vstopil brez prtljage. To, kar je za marsikoga drugega prednost, strankarska infrastruktura in omrežja, Prebilič vidi kot njihovo prtljago, saj so se morali med kampanjo neprestano braniti pred najrazličnejšimi očitki, sam pa te prtljage ni moral nositi.

»Zame kot Vladota bi v danih razmerah velik uspeh bil že deset odstotkov glasov, ampak ostajamo optimisti do konca,« je v izjavi za Delo povedal Prebilič, ki je napovedal, da bo v primeru uvrstitve v drugi krog predsedniških volitev umaknil svojo kandidaturo za kočevskega župana.

Na vprašanje, koga bi sam volil v prvem krogu, če ne bi kandidiral, je Prebilič dejal, da nikogar. Ravno zato, ker ni bil zadovoljen s ponujenim, se je odločil kandidirati in priznava, da bo v drugem krogu moral kar dobro razmisliti, komu dati glas, če se sam ne uvrsti vanj. »Politika vedno novih delitev na leve in desne je zadnje, kar kot država in družba potrebujemo v tem trenutku,« meni sogovornik.

Proti koncu kampanje je, kot poroča STA, opažal, da postaja ljudem vedno bolj jasno, da predsedniška funkcija naj ne bila povezana z enim ali drugim političnim polom v Sloveniji. »To je natančno tisto, kar smo želeli ljudem dopovedati, namreč da je morda čas za premislek v smeri neke sredine,« je dejal. Izključevanje se mu ne zdi dobro, izzivi, s katerimi se že soočamo in se nam še obetajo, zahtevajo, da stopimo skupaj, je prepričan.

Kandidaturo za predsednika republike je vložil s podporo zunajparlamentarne zelene stranke Vesna, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah aprila letos dobila 1,35 odstotka glasov. Predsednica Vesne Urša Zgojznik je v izjavi za medije dejala, da so z današnjim rezultatom lahko zadovoljni. Prepričana je, da je bila odločitev za podporo Prebiliču in vstop v kampanjo pravilna.

»Mislim, da smo podprli najbolj primernega kandidata, ki se skoraj popolnoma ujema z vrednotami naše stranke. Je povezovalen, poskuša presegati delitve, predvsem pa želi govoriti o temah, ki so tudi za nas zelo pomembne,« je dejala Zgojznik. Med temi je naštela okolje, mlade in »vse krize, ki prihajajo in bodo vplivale na življenje vseh nas«.

Volilni štab Vladimirja Prebiliča. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podobno je menil predsednik Vesne Uroš Macerl. Poudaril je, da je Prebilič v kampanji deloval povezovalno in kulturno ter odpiral tudi težke teme. To je po Macerlovih besedah način, ki ga želi Vesna prikazati za reševanje največjih problemov. Delež glasov, ki jih je prejel Prebilič, pa vidi kot dokaz, da se nujnost zelenih politik zaznava tudi v Sloveniji.

Kar zadeva podporo Vesne v drugem krogu volitev, je Zgojznik dejala, da se še niso pogovarjali, komu bi dali podporo, če se Prebilič vanj ne bi uvrstil.

Prebilič že od leta 2010 nepoklicno opravlja funkcijo župana Kočevja, kandidaturo je vložil tudi za lokalne volitve, ki bodo čez mesec dni. Je tudi izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, kjer je doktoriral na področju obramboslovja. Sprva je bil aktiven v stranki SD, nato pa nastopal kot samostojni kandidat. Ima tudi izkušnje na mednarodnem področju, med drugim je podpredsednik skupine socialistov v kongresu Sveta Evrope.

