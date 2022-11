Z dijaki dva od petih kandidatov

Zavod Metro SR in Gimnazija Celje – Center sta letos pripravila že sedme urbanistične delavnice, ki jih pripravljajo pod okriljem ministrstva za okolje in prostor. Tokrat so se ukvarjali z vprašanjem zelenih površin v Celju. Na zaključek delavnic dijakov so povabili vseh pet županskih kandidatov, prišla sta le Matija Kovač in Primož Brvar.

Dijaki četrtih letnikov so v delavnicah pohvalili vrtičke v mestnem središču, zeleno Savinjsko nabrežje, dostopen in čist mestni gozd, drevorede, zelena otroška igrišča. Kritični so bili do popolne asfaltiranosti glavnih mestnih vpadnic, slabo vzdrževanih zelenih površin, pomanjkanja zelenja v mestu, parkiranja na zelenih površinah … Anketa pa je pokazala, da se je zdi občanom najbolj pomembna bližina in urejenost javnih zelenih površin. Občani so menili, da v Celju najbolj primanjkuje urejenih zelenic v stanovanjskih soseskah in otroških igrišč, pogrešajo športna igrišča in rekreativna igrišča na prostem ter sprehajalne poti. Podali so tudi pobudo, da bi med drugim še bolje uredili Šmartinsko jezero in uredili pešpot ob Savinji do Žalca.

Kako so povozili občinski odlok

Ugotovitve dijakov, nekateri imajo tudi že volilno pravico, sta slišala arhitekt in član Levice, ki kandidira s podporo volivcev in prvopodpisanega ravnatelja GCC Gregorja Deleje, Matija Kovač, ter direktor družbe Nepremičnine in županski kandidat SD Primož Brvar. Oba sta tudi člana mestnega sveta, kjer so se zadnji mesec ukvarjali prav z zelenimi površinami v bližini OŠ Frana Roša. Potem ko je mestni svet sprejel odlok, ki je tam omogočal gradnjo treh večjih hiš, so tri tedne kasneje z novim odlokom to odločitev povozili, ko so občani zahtevali referendum. Kovač je bil ves čas proti predlaganemu odloku, na dijaški predstavitvi pa je dejal, da si »luksuza enostanovanjske gradnje v prihodnosti ne bi smeli več privoščiti v taki meri«. Dodal je, da v Celju ni referenčnih objektov krajinskih ureditev: »To je izziv in obljuba, da se bomo temu bolj posvetili. Tudi v smislu boljšega načrtovanja.«

Poskrbeti moramo predvsem za stara bremena. Nevzdržno je, da imamo skozi mesto glavno prometnico. Primož Brvar

Brvar pa je spomnil na gradnjo nove stanovanjske soseske v Dečkovem naselju, zadevo vodi prav družba Nepremičnine, ki so jo projektirali prav za ohranjanje čim več zelenih površin: »Z vidika zelenega mesta pa moramo poskrbeti predvsem za stara bremena, velik problem je ogljični odtis, nevzdržno je, da imamo skozi mesto glavno prometnico.«

Drugi kandidati, aktualni župan Bojan Šrot, ki kandidira s svojo Celjsko županovo listo Slovenije, kandidat Gibanja Svoboda Uroš Lesjak in Sandi Sendelbah, ki kandidira s stranko Lista za Celje, ki jo je ustanovil, na srečanje z dijaki niso prišli. Medtem ko Lesjak uradne predstavitve za medije še ni imel, pa je Sendelbah na svoji opozoril, da je ključni problem to, da Celje nima sprejetega občinskega prostorskega načrta: »To je glavno leglo korupcije. In komu gre oblast naproti? Kapitalu in znanim izvajalcem. Zato pa se dogajajo zgodbe, kot so Delavska ulica, Lopata in OŠ Frana Roša.« Šrot pa je na svoji predstavitvi dejal, da bo razgrnitev občinskega prostorskega načrta sledila v kratkem, med številnimi novimi projekti pa je izpostavil projekt Prva hiša, kjer načrtujejo vrstne hiše za mlade družine.