Z Golobom tudi ortoped Danijel Bešič Loredan in Marta Kos

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji četrtek se bo začela uradna volilna kampanja pred državnozborskimi volitvami. Med zadnjimi bodo program in celotno listo kandidatov in kandidatk za poslance predstavili na sobotni volilni konvenciji v stranki Gibanje Svoboda. Javnomnenjske ankete za zdaj kažejo, da bo njen predsednik Robert Golob glavni izzivalec prvaka SDS Janeza Janše. Kako se lahko po njegovem razpršijo glasovi volivcev? Na kakšno podporo računa Golob in zakaj si želi tako visoke? Katera so tri programska področja in zakaj se je odločil za »dvotirnost« programa?