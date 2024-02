Vrečko po očitkih Kordišu: Posameznik ne more biti pred odločitvijo kolektiva

Štirje poslanci Levice in koordinatorica stranke Asta Vrečko so zanikali navedbe poslanca Levice Miha Kordiša, da ga želijo utišati in disciplinirati zaradi njegovih programskih stališč.

»Še enkrat poudarjam, šlo je za resne kršitve vseh postopkov, ki jih poznamo v stranki,« je povedal vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec. Podprla ga je tudi Nataša Sukič in navedla, da so Vatovca vsi poslanci podprli pri predlogu za razrešitev Kordiša iz vseh parlamentarnih delovnih teles in pozivu, naj zapusti poslansko skupino.

»Sodu so izbili dno izsiljevanja in pritiski Miha Kordiša, tako na vodjo poslanske skupine kot na mene kot koordinatorico sveta na sami seji sveta, in to je seveda vneslo nemir v samo poslansko skupino in tudi širše v stranko, zaradi tega smo se poslanci sestali na sestanku in se poglobljeno pogovorili, kako v tej situaciji ravnati,« je še dejala Sukičeva, ki je pred kongresom Levice s Kordišem pristopila k t. i. levi struji, ki si je želela stranko vrniti nazaj na levo.

Kot je znano, so mu včeraj izpostavili, da je želel priskrbeti zaposlitev kandidatki v poslanski skupini – šlo naj bi za mesto strokovnega sodelavca, ki bi pokrival finance –, čeprav se s tem ni strinjala njihova interna komisija. To sestavljajo vodja poslanske skupine, sekretar poslanske skupine in še poslanec oziroma strokovni sodelavec.

Zaradi nasprotovanja Kordiša, ki je sicer že nekaj časa bolniško odsoten – predvidoma bo še kakšen mesec –, se je nato debata prenesla na stranko, a na svetu stranke tudi po več urah ni prišlo do epiloga.

Kordiš je sicer zavrnil poziv, naj izstopi iz poslanske skupine, kar so po besedah Mateja T. Vatovca tudi nekako pričakovali. Kako bodo shajali naprej – izključiti ga iz poslanske skupine namreč skladno s poslovnikom državnega zbora ne morejo? »Dejstvo je, da je pač to nekaj, s čimer bomo morali živeti,« je dejal in dodal, da verjame, da so vsi odrasli ljudje in se lahko pogovorijo.

Je pa navedel, da so zadnjih šest mesecev težko shajali, tudi ko je bil še prisoten na delovnem mestu – večkrat enostavno zaradi zelo ekskluzivne pozicije, da ali je po njegovo ali pa ni ok.

»Obtožbe so resne in so nedopustne,« pa je dejala Asta Vrečko in navedla, da se bodo tudi v stranki o tem pogovorili, saj ne morejo pustiti stvari nedorečenih. Na vprašanje o usodi Kordiša v stranki je odgovorila, da je to stvar postopkov in organov v stranki, kjer večina pripada t. i. levemu krilu. Zato njegove izključitve ni pričakovati.

Na vprašanje o burnem odzivu njegovih podpornikov pa je dejala, da so bili odzivi različni, da bo bili do zdaj vsi priča tudi razdiralnemu delovanju Kordiša znotraj stranke. »Zavedati se moramo, da le močna in povezana stranka ter z njo tudi skupnost simpatizerjev in ljudi, ki podpirajo naše ukrepe za izboljšanje ljudi, lahko uspešno deluje. Posameznik ne more biti pred odločitvijo kolektiva,« je dejala. Izstopov pa da sama še ni zaznala.

Kordiš sicer tudi danes vztraja, da je poglaviten razlog za potezo poslanske skupine njegovo zavzemanje za program stranke, kot je bilo to pri usklajevanju socialnih transferjev. Na vprašanje o usklajevanju v koaliciji in ceni koalicije pa je odgovoril, da je treba kje potegniti tudi črto.