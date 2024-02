Začel se je že predvolilni boj

Predvidoma šele konec marca naj bi večji del strank uradno razkrival kandidatne liste za evropske volitve – po NSi bi ožji izbor lahko opravil tudi izvršilni odbor SDS –, a to ne pomeni, da stranke niso že začele kampanje. Gibanje Svoboda je že izvedlo okroglo mizo na temo evropske varnosti v Ljubljani, NSi bo s predstavljanjem svojih močnih kandidatov začelo prihodnji teden v Postojni, SD pa kot prva danes v Ljubljani začenja predstavljati svoje programske temelje na omizju Močna Evropa, močna Slovenija.

Do statutarnega kongresa stranke 23. marca naj bi se ukvarjali predvsem z vsebino, šele nato naj bi dokončno sestavili svojo listo, s katero merijo visoko. Tihi cilj je tudi boljša uvrstitev od Gibanja Svoboda, zato je jasno, da si želijo čim prej razrešiti ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan in se distancirati od negospodarnega nakupa sodne stavbe. Zgodba je zanje najmanj neprijetna, še posebno v času, ko želijo predstaviti svoje volilne vsebine in ker pravosodna ministrica odgovornost pripisuje tudi več članom stranke, vključno z glavnim tajnikom Klemnom Žibertom, ki je njenemu vodji kabineta pošiljal opomnike o nakupu stavbe. To je izpostavljeno tudi v ministričini analizi, v kateri obstaja možnost, da je bil posel voden po meri prodajalca stavbe na Litijski, po prejetih prijavah najprej izenačeno s stavbo na Dalmatinovi cesti.

A odhod Klemna Žiberta bi lahko bil v javnosti razumljen kot priznanje krivde za ponovne sporne prakse stranke, zato ga med predkampanjo za evropske volitve – razen če se bodo pojavili res konkretni dokazi o vpletenosti – za zdaj še večina v stranki ne vidi kot možnost. Včeraj je navedel, da je omenjeno sporočilo poslal šele po tem, ko so ga z ministrstva za pravosodje zaprosili za pomoč, ter da ni šlo za nikakršno »aktivno vpletanje«.

Gotovo pa bodo pomembni za vse akterje tudi naslednji javnomnenjski podatki.

Kampanja SD naj bi bila osnovana na štirih stebrih, in sicer na rešitvi krize visokih življenjskih stroškov, pravičnem zelenem prehodu, vlaganju v raziskave in razvoj za višjo dodano vrednost gospodarstva ter zaščiti pred naravnimi nesrečami.

Zeleni prehod bo najpomembnejša tema tudi skoraj vseh strank, ki ga tu in tam razumejo povsem drugače: od stranke Vesna z Vladimirjem Prebiličem – Desus se je odločil, da z njim ne bo sodeloval –, ki bo danes na kongresu Evropskih zelenih sodelovala pri sprejemanju manifesta Pogum za spremembe, do strank Evropske ljudske stranke, ki so v Sloveniji z mislimi na evropske volitve že začele kampanjo s sporočilom »Drv ne damo«.

Tako SDS kot NSi bosta predvidoma stavila na močne obraze na svojih listah – SDS bosta zastopala oba dosedanja evroposlanca Romana Tomc in Milan Zver, predvidoma pa bo na listi tudi poslanec Branko Grims, NSi pa bo, kot je znano, kot nosilec zastopal kar predsednik stranke Matej Tonin. Vrstni red preostalih kandidatov bo predvidoma znan do 6. aprila.

Kaj bo ponudila Levica, še ni jasno, a začetek predkampanje bo verjetno jasen čez približno tri tedne, ko bo 24. in 25. februarja v Ljubljani Evropska levica izbrala vodilnega kandidata in potrdila program za junijske volitve.