Vrhovno sodišče odločilo: Vlada mora financirati STA po zakonu

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je odločilo o pritožbi vladne strani na sklep upravnega sodišča o začasnem zadržanju vladne uredbe o opravljanju javne službe STA.Vrhovno sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da je vlada dolžna zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom in sedmim protikoronskim zakonom. Vrhovno sodišče je zapisalo tudi, da je ta izplačila dolžna zagotoviti mesečno in da je to, kateri organ bo sredstva izplačal, popolnoma nepomembno, saj je vlada dolžna zagotoviti financiranje ne glede na pogodbo.Kot so sporočili iz STA, bodo »glede na dejstvo, da se je sedaj o teh vprašanjih izreklo vrhovno sodišče, nižja sodišča v kateremkoli postopku težko zavzela drugačna stališča.«Na STA zdaj pričakujejo, da bo po tako obrazloženenem sklepu vrhovnega sodišča konec izgovorov, ki jih je ob nadaljevanju nefinanciranja do zdaj navajal Ukom. Direktor Ukomaje namreč trdil, da ne sme plačevati nadomestila za opravljanje javne službe STA, ker da pogodba ni sklenjena.Direktor STAje ob novici poudaril, da »iz obrazložitve odločitve vrhovnega sodišča izhaja, da vladne uredbe o opravljanju STA ni zadržalo prav zaradi tega, ker je vlada dolžna v letu 2021 zagotoviti mesečno financiranje STA neposredno na podlagi sedmega protikoronskega zakona. S tem bi moral biti odpravljen še zadnji dvom, da v primeru takšnih dilem odloča sodišče. K nadaljevanju pogovorov z Ukomom smo vlado pozvali že trikrat. Še vedno upamo, da bo tudi to, kar je zapisalo vrhovno sodišče, pripomoglo k temu, da se bomo čimprej sešli s predstavniki vladne strani.«