Vrhovno sodišče že odločilo o pritožbi v zvezi z izidi referendumov

Vrhovno sodišče je sporočilo, da je že odločilo o pritožbi Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS) Ladislava Trohe na vsa tri poročila o izidu referendumov. Vsebino bodo še sporočili, ko bo odločba vročena strankam v postopku, a po tem, ko je Troha pojasnil, da so se njegovi Osveščeni prebivalci Slovenije pritožili na postopek izvedbe referendumov in volitev »v splošnem«, je bilo že včeraj slišati pričakovanja o hitri odločitvi vrhovnega sodišča.

Neuradno se sicer omenja, da je pritožba prispela tudi prepozno.

A Troha za Slovensko tiskovno agencijo že napovedal, da se mu ne bo mudilo s prevzemom odločbe, s čimer bi lahko še dodatno zaustavil postopek razglasitve zakonov. Odgovora, ali lahko državni zbor razglasi poročila o referendumih še preden bo Troha prevzel odločbo – pritožba nanjo namreč ni več možna –, sogovorniki zaenkrat še niso imeli oziroma takšni potezi niso bili naklonjeni, saj pravni učinki nastanejo šele z vročitvijo pravnega akta.

To je pomembno predvsem zaradi sprememb na področju dolgotrajne oskrbe, kjer bo 1. januarja začel veljati sedanji zakon. S spremembami, ki so bile potrjene na referendumu, bi se njegova uveljavitev zamaknila.

Tudi zato so se na Državni volilni komisiji ob jasno izraženi volji volivcev odločili za skrajšanje roka za ugotovitev izidov in niso čakali na podatke o številu tistih volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja, na podlagi katerih bi izračunali kvorum.