Vrtovec: Nagajajo eni in isti ljudje, ki iščejo priložnost za zaslužek

Cesta do Šentruperta do 2027

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je na Koroškem napovedal, da bo vladi in državnemu zboru v roku enega meseca predložil predlog poroštvenega zakona za odsek med Šentrupertom in Velenjem. Pričakuje, da bo dobil podporo in da bi naslednje leto lahko tudi na tem odseku začeli z gradnjo.

Trase v Beli krajini ne bodo premikali

Dela v Gaberkah bo Dars zaključil v roku, to je do konca letošnjega leta. FOTO: Dars

V vasi Podgorje pri Slovenj Gradcu so danes simbolično začeli z gradnjo tretje razvojne osi na Koroškem. Prvo lopato je na odseku Jenina simbolično zasadil(Srečko Gole).»Po obsegu del je zahtevnejši in finančno štirikrat večji od odseka Gaberke. Poleg krajšega mostu in priključne ceste bosta na dobrem kilometru trase zgrajena dva večja objekta. Gre za viadukt Jenina in Visočnik. Prvi bo dolg skoraj pol kilometra, drugi bo za polovico krajši,« je na priložnosti slovesnosti ob začetku del povedal predsednik uprave Darsain napovedal, da je pred Darsom na severnem delu tretje osi, torej na odseku ceste med Velenjem in slovenj Gradcem, še šest odsekov s celo vrsto viaduktov, pokritih vkopov in predorov.»Tehnično in finančno bo zagotovo zelo zahteven odsek Velunja, ki se bo iz smeri Graške gore navezoval na odsek Jenina. Ne bom pretiraval, če rečem, da gre zaradi težavnega terena za enega najzahtevnejših odsekov na našem avtocestnem omrežju,« je dejal Hajdinjak. Na nekaj vel kot 17 kilometrov dolgem odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem bodo namreč kar trije predori, prav toliko pokritih vkopov, kar šestnajst viaduktov, sedem mostov ter deset nadvozov in podvozov.»Gre za izjemen tehnični in tudi finančni zalogaj, saj ocenjena investicija po tekočih cenah skupaj s stroški financiranja in davki presega 800 milijonov evrov,« je rekel prvi mož Darsa. V družbi so odločeni, da gradnjo zaključijo v rokih, ki jim jih je postavila država: celotno traso v dolžini nekaj več kot 31 kilometrov od Šentruperta do Slovenj Gradca nameravajo zgraditi do konca leta 2027. Dars prebivalce ob trasi prosi za strpnost in razumevanje, saj gradbenih del ni mogoče izvesti nemoteno za vsakdanje življenje.Minister za infrastrukturo: »Drži! Danes je velik in vesel dan za Koroško, na katerega smo predolgo čakali. Vrnitve nazaj več ni. Ta cesta bo!« Minister je spomnil, da sta Koroška in Bela krajina edini regiji v Sloveniji, ki nimata zgrajenega niti kilometra avtoceste ali hitre ceste ter da ima tretja os z razlogom v imenu besedo 'razvoj'. Po ministrovih besedah bo cesta prinesla višjo gospodarsko rast, možnosti za razvoj gospodarstva, povečanje zanimanje za delo v regiji, večje možnosti za zaposlitev in preprečitev bega možganov iz nje. »S cesto bomo povečali tudi pretočnost, skrajšali potovalne čase in povečali varnost za vse udeležence v prometu,« je napovedal minister.»Želim si, da ne bi nikoli več slišali, da se gradnja te ceste na Koroško ne izplača, ker na določenem območju živi premalo ljudi,« je bil oster minister Vrtovec in pripomnil, da ne moremo meriti vsega le v denarju. »Kvaliteta življenja nima in ne sme imeti cene,« je izjavil na Koroškem, kjer je ponovil zavezo za enakomeren razvoj vseh regij.Izrazil je upanje, da kmalu pridobijo gradbena dovoljena tudi za ostale odseke, slovesni trenutek pa izkoristil za apel različnim okoljevarstvenim organizacijam in civilnim združenjem, naj pomagajo pri tem, ko imamo možnost, da zgradimo tretjo os v najkrajšem možnem času, ko je za to v državi volja in energija.»Preveč je bilo že čakanja in tudi pri ostalih odsekih ne bomo pristajali na nagajanje. Velikokrat gre ravno za to in ne za nek širši interes. Tretja razvojna os ne pomeni samo povezljivosti Koroške. Govorimo tudi o Beli krajini, kjer še nismo začeli z deli, saj za začetek nimamo vseh pravnomočnih dovoljenj. Tam se nam zgodba popolnoma odmika in zato predstavniki medijev prenesite to novico: Kot minister ne bom pristal na to, da se bo na primer gradnja hitre ceste v Beli krajini odmaknila v nedoločen čas. Ne bomo pristajali tudi na to, da bomo že skoraj dorečene trase premikali. Zavoljo nagajanj in iskanja parcialnih interesov, morebiti tudi zaslužkov nekaterih posameznikov, umika ne bo,« pravi Vrtovec.»Moj apel civilnim iniciativam je, naj prenehajo z nagajanjem in omogočijo razvoj in perspektivo vsem delom Slovenije,« je izjavil minister. »Nihče si ne želi, da bi okrnili našo naravo. Moramo jo zaščititi. Včasih se nam zdi, da prihaja zlasti do nagajanj, do iskanja tudi parcialnih interesov posameznikov. To so eni in isti ljudje, ki kolobarijo od ceste do ceste in iščejo priložnosti za zaslužke,« je bil kritičen Vrtovec in opozoril, da na južnem delu že dela finančna škoda: »To se dogaja samo v Sloveniji in to je treba preprečiti«.