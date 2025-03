Vsak Slovenec ima dolga v višini treh nočitev v prestižnem hotelu na Obali

V nadaljevanju preberite:

Občine z največ dolga na prebivalca so se, sodeč po predhodnih podatkih ministrstva za finance, v zadnjem letu dodobra premešale. Leta 2023 so bile v peterici najbolj zadolženih ob Gornjih Petrovcih še Solčava, Rogašovci, Dobrepolje in Ljubljana, ki se je takrat prvič znašla med rekorderji. V prispevku izveste, katera sta lanska novinca v peterici in kdo je iz nje izpadel.

Predlanskim je bilo še 17 občin z dolgom, višjim od 1000 evrov, od tega pet mestnih, lani je mejo 1000 evrov na prebivalca prestopilo 13 občin, od teh štiri mestne ...

Na mestne občine tudi sicer odpade več kot polovica dolgov – skoraj 715 milijonov evrov. Najmanjšo zadolženost na prebivalca je uspelo obdržati Novomeščanom, največjo pa so obdržali Ljubljančani.

Med najmanj zadolženimi je bila leta 2023 ob Loški dolini, Lučah, Domžalah in Žirovnici še občina Rače - Fram. V Račah - Framu je po novem vsak 2,5-krat bolj zadolžen kot leta 2023 – za 30 evrov, v prispevku pa več o tem, katera je novinka med njimi.