Vsaka odsotnost zaradi covida-19 še poveča kadrovsko stisko

Medtem ko se v Sloveniji začenja druga cepilna akcija, s katero prebivalce pozivajo k cepljenju proti covidu-19, se posamezne zdravstvene institucije soočajo s čedalje večjo stisko zaradi pomanjkanja kadra. Tudi zaradi cepilnih dni bo potrebna dodatna organizacija dela, da bodo bolnišnice in zdravstveni domovi zagotovili kader.

Nekatere institucije so že prešle v tretjo fazo organizacije dela. Nova priporočila bolnišnicam omogočajo, da lahko v primeru velikega kadrovskega izpada v delovnem procesu obdržijo zdravstvene delavce, ki so imeli sicer visoko tvegane stike, a ne kažejo znakov bolezni. Takšni zaposleni lahko delo opravljajo pod določenimi pogoji, kot je redno testiranje, zaščita s posebno osebno varovalno opremo in samozaščitno obnašanje med odmori za malico in v garderobi.

Iz UKC Ljubljana so včeraj sporočili, da je samo zaradi covida-19 pri njih odsotnih 342 zaposlenih. Zaradi nemotene oskrbe bolnikov so zdaj v tretji fazi organizacije dela, to pomeni, da zaposleni, ki so bili v tveganem stiku in nimajo znakov okužbe s koronavirusom, ne bodo avtomatsko v karanteni, pač pa bodo delali pod določenimi pogoji. Pogostost testiranja teh zaposlenih bodo prilagodili rizičnosti stika in oddelku, na katerem delajo, je v torek zagotovila vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana Tatjana Mrvič. V največji slovenski bolnišnici se pri tem soočajo tudi z vdori koronavirusa na druge oddelke.

Odsotnosti osebja zaradi okužbe s covidom-19 se povečujejo tudi v Splošni bolnišnici (SB) Celje. Od 3. januarja letos je bilo takšnih skupno 40, od tega 27 pri zdravstvenih delavcih (preostalo so zdravstveni sodelavci in nemedicinski kader), je pojasnila vodja službe za odnose z javnostjo Danijela Gorišek. Iz delovnega procesa je v SB Celje trenutno odsotnih približno dva odstotka zdravstvenih delavcev.

»Čeprav število izolacij ni tako zelo veliko, pa vsaka odsotnost povečuje kadrovsko stisko, ki jo imamo pri zdravnikih in zdravstveni negi tudi sicer. Ker bi dodatne odsotnosti zaradi karantene, predpisane zaradi visoko tveganega stika, lahko zelo okrnile izvajanje zdravstvenih storitev, smo v Splošni bolnišnici Celje prejšnji teden razglasili tretjo fazo našega načrta za delovanje v epidemiji nalezljive bolezni, ki nam omogoča, da zaposlene obravnavamo v skladu z novimi priporočili za obravnavo zdravstvenih delavcev s sumom na okužbo ali po izpostavitvi okužbe s sars-cov-2,« je dodala. Odločitve glede vključenosti zaposlenih, ki so imeli visoko tvegan stik, v delovni proces, sprejemajo individualno, glede na izpostavljenost oziroma na specifičnost delovnega procesa. Trenutno nimajo zaposlenih v karanteni.

Od petka je v tretji fazi delovanja tudi Splošna bolnišnica Murska Sobota. Zanesljivih podatkov o odsotnosti osebja zaradi karantenskih odločb ali samoizolacije nimajo, a po razpoložljivih številkah iz sistema kadris so imeli do včeraj dopoldne odsotnih 15 oseb zaradi boleznin in eno osebo zaradi karantene. »V primeru povečanja števila odsotnih bomo prekinili vse operativne posege in vso ambulantno dejavnost razen nujne in kader skoncentrirali v urgentno in nujno hospitalno dejavnost. Za kader, ki je bil v visokorizičnem stiku, je obvezno testiranje, ne glede na precepljenost ali prebolelost, in sicer v obdobju desetih dni na vsakih 48 ur,« so sporočili iz SB Murska Sobota.

Tudi zaradi cepilnih dni bo potrebna dodatna organizacija dela, da bodo bolnišnice in zdravstveni domovi zagotovili kader. FOTO: Blaž Samec/Delo

Pomemben delež odsotnosti v Splošni bolnišnici Jesenice predstavljajo zaposleni na višji sili, pri tem odločbe o karanteni prihajajo z zamikom, največkrat šele v času mesečnih obračunov, so povedali za Delo. V decembru je bilo zaradi višje sile odsotnih sedem zaposlenih, kar predstavlja slab odstotek celotnega kadra. Včeraj je bilo zaradi okužbe bolniško odsotnih 20 oseb. »Bolnišnica se že dlje časa srečuje s hudim pomanjkanjem predvsem zaposlenih v zdravstveni negi. Iz omenjenega razloga je potrebno veliko prilagajanja pri razporejanju zaposlenih in pri določanju obsega dela. Predvsem gre za prilagajanje pri izvajanju nenujnih storitev,« so še pojasnili v SB Jesenice.

Šest zdravstvenih delavcev je zaradi samoizolacije odsotnih v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica, kar predstavlja le en odstotek vseh zaposlenih. V karanteni trenutno nimajo zdravstvenih delavcev, pet jih je odsotnih zaradi višje sile (varstvo otroka na domu zaradi karantene). »Potrebna so dnevna usklajevanja obsega programa dela in s prerazporejanjem kadra zagotavljanje timov za zdravstveno oskrbo hospitaliziranih pacientov. Še vedno ostaja zmanjšan obseg operativnega programa in zmanjšan obseg dela v specialistični ambulantni dejavnosti. Strokovna direktorica Dunja Savnik Winkler je poudarila, da zagotavljajo obravnavo vseh nujnih in urgentnih stanj.

Precej večji delež odsotnih tako zaradi covida-19 kot tudi zaradi drugih obolenj imajo v Splošni bolnišnici Novo mesto, in sicer približno 15 odstotkov. Bolniško odsotnih zaradi covida-19 je osem zaposlenih. Povedali so, da kadrovsko situacijo za zdaj še obvladujejo, če pa se bo stanje poslabševalo, bodo morali prerazporejati kader znotraj preostalih dejavnosti, kar pomeni zmanjševanje preostalega rednega programa. V tretjo fazo še niso prešli, ukrepe bodo sproti prilagajali situaciji. Če se bo med zaposlenimi pojavilo večje število okužb, bodo kader testirali dnevno pred nastopom dela, ne glede na izpolnjevanje pogoja PC.