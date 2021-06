Vse, kar morate vedeti o digitalnih covid potrdilih

V nadaljevanju preberite še:

Predvidoma jutri bo država evropsko digitalno potrdilo v papirnati obliki poslala vsem osebam, ki so polno cepljene. Nekaj dni pozneje bodo takšno potrdilo prejeli še prebolevniki in cepljeni z enim odmerkom. Kaj to prinaša prejemnikom potrdil in ali je še smiselno pridobiti potrdila v elektronski obliki?