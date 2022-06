Vse manj potovalnih omejitev zaradi epidemije

V nadaljevanju preberite:

Države s približevanjem poletne turistične sezone postopoma opuščajo omejitve pri vstopu, povezane s širjenjem covida-19. To velja predvsem za nam bližje priljubljene dopustniške destinacije – od Hrvaške in Črne gore do Grčije, Turčije, Albanije, Italije in Španije. Kaj vendarle svetuje Andrej Šter z ministrstva za zunanje zadeve?