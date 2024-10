Srbska diplomacija na misiji likanja odnosov s Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Če bi sodili zgolj po pozitivnih trendih v vseh segmentih gospodarskega sodelovanja s Srbijo, bi težko uganili, da so politični in diplomatski odnosi med državama močno ohlajeni. Potem ko je aprila letos srbski predsednik Aleksandar Vučić z izjavo o »odvratnih Slovencih« dvignil veliko prahu in srbski zunanji minister Marko Đurić pred jutrišnjim obiskom v Ljubljani lahko le upa, da je sporna izjava pozabljena ter da mu bo uspelo s slovenskimi sogovorniki po nepotrebnem skaljene odnose dvigniti na višjo raven.