Vzorec Triglavskega ledenika začel svojo pot v Peking

Problematika izginjanja alpskih ledenikov in ozaveščanje o posledicah globalnega segrevanja ozračja za življenje in za zimske športe sta rdeča nit in cilj komunikacijske kampanje, poimenovane Misija: Triglavski ledenik v Peking. Pod večmesečno ozaveščevalno kampanjo sta podpisana Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) in njegov dolgoletni partner Pivovarno Laško Union (PLU). Kampanja bo spremljala pot vzorčnega kosa ledeniškega ledu Triglavskega ledenika, ki bo s hibridnim vozilom potoval od Slovenije do Kitajske na 24. zimske olimpijske igre, ki se bodo začele 4. februarja 2022.

Nepopravljiva škoda

Prisotnost ledenikov je ključna za obstoj gorskih ekosistemov, hkrati pa predstavlja enega pomembnejših virov pitne vode za širše regije v njihovi okolici. Po podatkih Evropske agencije za okolje bi lahko do leta 2100 izginilo do 84 odstotkov evropskih ledenikov. To bi pomenilo nepopravljivo spremembo za naše okolje, zato je pomembno, da si jih družba na vseh ravneh prizadeva ohraniti. Ker so neposredno povezani z zimskimi športnimi aktivnostmi, je od njih odvisna tudi izvedba zimskih olimpijskih iger, saj je vse več svetovnih olimpijskih prestolnic pretoplih za izvedbo iger.

Površina Triglavskega ledenika danes znaša le še slabega pol hektara, kar je skoraj tridesetkrat manj kot ob začetku meritev leta 1946. FOTO: Kamera Triglavski Ledenik

Po ugotovitvah Geografskega Inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM), ki izvaja dolgoročne meritve in analize Triglavskega ledenika in ledenika pod Skuto, je dokončno izginotje Triglavskega ledenika po 20.000 letih skoraj neizbežno. »Površina Triglavskega ledenika danes znaša le še slabega pol hektara, kar je skoraj tridesetkrat manj kot ob začetku meritev leta 1946,« pojasnjuje Miha Pavšek, vodja raziskovalne ekipe. Če hočemo ledenike ohranili, moramo po njegovem kar se da hitro in učinkovito zaustaviti naraščajoče temperature ozračja.

Kampanja nastaja kot nadaljevanje pobude Beli vrhovi, ki jo kot del aktivnosti na področju trajnosti izvaja blagovna znamka Laško z Geografskim inštitutom Antona Melika, OKS in drugimi partnerji v prizadevanju za ohranitev gorskih habitatov v Sloveniji.

Toli na ZOI v Peking

OKS in Pivovarna Laško v omenjeni skupni kampanji združujeta moči na področju komunikacije z javnostjo in bosta s pridruženimi partnerji projekta na poti do Pekinga ozaveščala o nujnosti sprememb, ki jih moramo kot družba začeti izvajati za omejitev hitrosti naraščajočih temperatur ozračja.

Organizatorji kampanje želijo k drobnim okoljevarstvenim korakom spodbuditi tudi širšo javnost. FOTO: Andrej Štremfelj

Eden od že analiziranih vzorcev ledu, simbolno poimenovan »Triglav Olympic Legendary Ice« (Triglavski olimpijski led) oziroma kratko »Toli«, bo s hibridnim vozilom od decembra letos do februarja prihodnjega leta potoval skozi devet držav in deset olimpijskih mest, od Triglava do Pekinga. V času trajanja iger se bo led počasi talil in s svojim izginjanjem simbolno opozarjal na posledice globalnega segrevanja ozračja, ki so vidne v izginjanju zim, zimskih ekosistemov, zimskih športov in navsezadnje zimskih olimpijskih iger.

Ledeniško vodo bosta partnerja po zaključku športnega spektakla v Pekingu pripeljala nazaj v Slovenijo, kjer bo razstavljena v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Ledenik, ki izginja

»Do leta 2050 bi lahko bila več kot polovica območij gostiteljic zimskih olimpijskih iger pretopla za izvedbo dogodka. Po drugi strani so bile igre v Tokiu 2020 izmerjene kot najbolj vroče v olimpijskih zgodovini. Okoljske spremembe, s katerimi se soočamo, predstavljajo ogromen izziv, ne le za organizacijo in izvedbo, temveč tudi za obstoj določenih športnih disciplin. Na Triglavskem ledeniku so se kalile slovenske olimpijske legende in kovale slovenske olimpijske kolajne. Danes ga skoraj več ni. Združevalna moč športa in duh olimpijske solidarnosti sta ključna za zajezitev okoljskih sprememb – vsi moramo odigrati svoj del in napraviti korake v pravo smer,« je ob dogodku poudaril Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.

»Misija: Triglavski ledenik do Pekinga« predstavlja vzoren primer trajnostnega projekta, ki gradi na vrednotah olimpijskega gibanja. FOTO: Andrej Štremfelj

Pivovarna Laško Union vidi svojo vlogo in odgovornost predvsem v podpiranju prizadevanj stroke in partnerskem sodelovanju s ciljem ozaveščanja širše javnosti. Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union, verjame, da bodo skupaj s partnerji ambicioznega trajnostnega projekta k drobnim okoljevarstvenim korakom spodbudili tudi širšo javnost in dosegli sinergijske učinke za zaščito in ohranjanje gorskih habitatov. Kar je neločljivo povezano s kraljestvom Zlatoroga – ikoničnega emblema blagovne znamke Laško.

Z drobnimi koraki do cilja

Projekt poteka pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. Pot ledenika do Pekinga bo v celoti trajnostna. Za volanom hibridnega vozila bo sedel Ciril Komotar, novinar s področja avtomobilizma in mobilnosti ter vloger. V Evropi se bo ustavljal tako v olimpijskih prestolnicah (Bolzano, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, München, Oslo, Lillehammer, Stockholm, Helsinki, Moskva) kot mestih, ki se ponašajo z najnaprednejšimi trajnostnimi rešitvami za energijsko učinkovitost in nizkoogljično družbo.

Ljudje bodo lahko tedensko spremljali potovanje (na www.ledenik.olympic.si) ter se seznanili s primeri dobrih praks in praktičnimi nasveti, kaj in kako spremeniti v svojem vsakdanu, da bi z majhnimi koraki prispevali svoj del h globalni spremembi. Na spletni strani ledenik.olympic.si bodo uporabniki lahko dostopali do strokovnih nasvetov s področij trajnostnega transporta, trajnostne prehrane, okoljsko odgovornega odnosa do gorskih območij, učinkovite porabe energije in učinkovitega ravnanja z odpadki. Nasveti, imenovani »Olimpijski koraki«, bodo zbrani v digitalne knjižice, ki jih je OKS razvil skupaj s Centrom za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan, Slovensko planinsko zvezo in Triglavskim narodnim parkom.

OKS in PLU bosta ob povratku in umestitvi vode staljenega delčka vzorca ledenika v Slovenski planinski muzej v Mojstrani izvedla tudi zasajevanje dreves. S tem bosta organizatorja kampanje nevtralizirala izpuste toplogrednih plinov, ki bodo nastali pri izvedbi projekta.

Gorski habitati so neločljivo povezani s kraljestvom Zlatoroga – ikoničnega emblema blagovne znamke Laško. FOTO: Andrej Štremfelj

Vzor pri ozaveščanju

Misija: Triglavski ledenik do Pekinga predstavlja vzoren primer trajnostnega projekta, ki gradi na vrednotah olimpijskega gibanja. Gre za prvi projekt na področju trajnosti, ki ga je v 30-letni zgodovini OKS podprl tudi Mednarodni olimpijski komite. Označil ga je kot kreativnega, kot navdih in vzor pri ozaveščanju na področju izginjanja ledenikov.

Kampanja je povezala nevladne organizacije, zasebni sektor in mednarodno športno-diplomatsko skupnost. Osnovna pobuda je prišla z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, ki izvaja raziskave na slovenskih ledenikih, poleg Pivovarne Laško Union in OKS so se jim kot partnerji pridružili še Triglavski narodni park, Planinska zveza Slovenije, Slovenski planinski muzej, Slovenska turistična organizacija, Center za energijsko učinkovitost IJS, pa tudi AMZS, Europlakat in Elan.