Marija Magajne: Razmere trenutno ne dopuščajo sproščanja ukrepov

Tudi v sredo je delež pozitivnih testov znašal skoraj 29 odstotkov (našteli so 1849 novih okužb), umrlo pa je 49 oseb, ki so se okužile z novim koronavirusom.Potem ko se je vladni kabinet na včerajšnji seji odločil, da bo odločitev o morebitnem sproščanju ali zaostrovanju ukrepov sprejeta po posvetih z direktorji zdravstvenih institucij in predstavniki gospodarstva v soboto , na današnji dopoldanski novinarski konferenci širjenje novega virusa komentirajo državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiter vladni govorecPrenos novinarske konference si lahko ogledate tukaj:Stanje je v Sloveniji še vedno najslabše v Posavju, kjer 14-dnevna incidenca znaša 1481 potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev, najboljše gre Goriški, je komentiral vladni govorec Jelko Kacin. Po višjem številu novih okužb med drugim negativno izstopajo Slovenska Bistrica, Šentjur, Brežice, Celje, Dravograd, Ivančna Gorica, Koper, Krško, Laško, Lenart, Murska Sobota, Polzela, Velenje in Žalec. V Ljubljani je bilo novih okužb 194, v Mariboru 84.