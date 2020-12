Delež pozitivnih testov 28,8-odstoten, umrlo je 49 oseb

Ob 6410 testih so v sredo v Sloveniji potrdili 1849 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih tako znaša 28,8 odstotka. Umrlo je 49 bolnikov s covidom-19. V bolnišnicah je umrlo 39 oseb, v domovih za starejše še 10 , je na novinarski konferenci povedal vladni govorecV sredo je bilo hospitaliziranih 1258 bolnikov (24 manj kot dan prej), od tega jih je bilo 189 na intenzivni negi, kar je devet manj kot dan prej. Iz bolnišnic so v ponedeljek odpustili 97 ljudi, sprejeli so jih 110.Prav tako je bil v sredo nižji delež pozitivnih testov, v torek je znašal 30,5 odstotka. V torek so namreč opravili 7003 teste in potrdili 2139 koronavirusnih okužb, je pa v sredo umrlo 11 bolnikov več kot v torek.Vlada je sinoči ob slabi epidemiološki sliki podaljšala večji del trenutno veljavnih ukrepov za zajezitev epidemije, do sobote ne bo sprejela nobene sprostitve omejitvenih ukrepov . Takrat bo namreč sklican posvet s predstavniki gospodarstva, kjer bodo uskladili ukrepe za omilitev oziroma sprostitev ter posvet z direktorji vseh bolnišnic, zdravstvenih domov in inštitutov. Po posvetu bi morda lahko nastala kakšna sprememba, je sinoči za TV Slovenija napovedal vladni govorec za covid-19