Z ministrom Dikaučičem novo stališče

Potem ko je upravno sodišče zavrglo tožbo izbranih delegiranih tožilcev – Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja –, ker formalno (še) nista bila seznanjena s sklepom vlade, na pravosodnem ministrstvu napovedujejo, da bodo predvidoma še ta teden objavili nov poziv. Kot izhaja iz njihovega sporočila in preteklih izjav predsednika vlade Janeza Janše, ki naj bi imel težavo s Frank Elerjevo in Oštirjem, naj bi tokrat namesto dveh predlagali šest kandidatov za obe mesti. Besedilo poziva je po naših informacijah že spisano.