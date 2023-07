Z nekdanjim ministrom se bo ukvarjala policija

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila postopek glede domnevnih nepravilnosti pri nakupu poslovnih prostorov ministrstva za pravosodje v Celju. Kot so sporočili iz KPK, so zadevo predali policiji, postopek pa ustavili.

Protikorupcijski komisiji je zadevo oktobra odstopila v reševanje ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan zaradi domnevno spornega nakupa poslovnih prostorov. Postopek nakupa je ministrstvo začelo v času ministra Marjana Dikaučiča. Kot piše KPK, so z nastopom nove vlade junija 2022 postopek začasno ustavili in uvedli izredno notranjo revizijo. Ta »je v zaključnem poročilu 30. septembra 2022 ugotovila določene neustreznosti, nepravilnosti in pomanjkljivosti oziroma tveganja, ki vplivajo na uspešnost in učinkovitost izvajanja postopkov pri pridobivanju nepremičnega premoženja«.

Dodaten sum je vzbudilo dejstvo, da je Dikaučič povezan s prodajalci. Poslovne prostore je prodajala družba Ansitra, d. o. o., ki je v lasti družinskih članov Janeza Škoberneta, nekdanjega direktorja in večinskega lastnika propadlega Cestnega podjetja Maribor, in Romana Moškotevca, sicer lastnika družbe Ahac, d. o. o. Družini druži tudi lastništvo podjetja VOC Ekologija, ki je lastnik družbe VOC Celje. Direktor VOC Celje je 3. oktobra lani postal Marjan Dikaučič.

Kot so sporočili iz KPK, je že notranja revizija sporne prodaje prostorov zaznala nepravilnosti, pomanjkljivosti in podala priporočila. KPK pa nepravilnosti, ki so v njeni pristojnosti, ni ugotovila: »Komisija povezave oziroma kakršnihkoli osebnih, poslovnih ali političnih stikov, ki bi lahko nakazovali na uresničevanje ali zasledovanje zasebnega interesa uradne osebe oziroma na konkretne okoliščine nasprotja interesov med zaposlitvijo in razpisom za nakup poslovnih prostorov, v konkretnem primeru ni potrdila. Z namenom proučitve primera z vidika pristojnosti drugega organa je komisija zadevo odstopila policiji, postopek pa ustavila.«

O sporni prodaji je prvi poročal portal Necenzurirano. Kot so pisali lani, je ministrstvo za pravosodje hotelo kupiti 3400 kvadratnih metrov poslovnih prostorov v stavbi na Prešernovi ulici 18 v Celju. Ti so bili sprva v lasti podjetja Anepremičnine, ki ga je NKBM prodala skladu Alfi in nemškemu partnerju EOS KSI. Kot je poročalo Necenzurirano, je ministrstvo od novih lastnikov že dobilo ugodno ponudbo, znašala je okoli 1,7 milijona evrov. V istem času pa je od novih lastnikov prostore kupilo podjetje Ansitra. Od Ansitre je ministrstvo nameravalo odkupiti prostore za 3,5 milijona evrov.