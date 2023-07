Z obleko je podobno kot z začimbami, če želimo, lahko popestrijo naš vsakdan

V nadaljevanju preberite

Beti Burger se je s svetovalko za celovito podobo Leo Pisani pogovarjala o tem, da je danes udobje pomembnejše od elegance, o (ne)premišljenih nakupih in o tem, da je bolje kupovati na začetku sezone kakor pa na razprodajah. Povedala je, da nosi vsak kos v svoji garderobi, na kar je zelo ponosna.

Predvsem je danes, če pogledamo skozi zgodovinski okvir, oblačenje – kljub določenim pravilom – precej bolj demokratično in sproščeno, kot je bilo nekoč. Pomislimo samo na krila, ki so bila včasih zapovedana garderoba za ženske; ko so te dobile več pravic, je tudi moda oblačenja postala svobodnejša. Predvsem pa se je danes eleganca malce skrila in je prišlo v ospredje udobje. Poleg superg je – to se je še posebej pokazalo po epidemiji – na ulicah tudi vse več trenirk in pajkic. Lea Pisani meni, da je to korak nazaj v kulturi oblačenja. Oblačilna kultura se razvija, odkar obstaja človek. Razvili smo veliko odličnih materialov, vrhunskih krojev, čudovitih oblačil, s katerimi oblikujemo svoj slog oblačenja, trenirka pa je ponavadi le kos za prvo silo.

Kljub temu meni, da je to, kaj nosi človek doma – kavbojke, trenirko ali obleko – njegova osebna stvar. »Z obleko je podobno kot z začimbami, če želimo, lahko popestrijo naš vsak dan. Zakaj bi torej ves čas nosili trenirke: na potovanjih, v gledališču, trgovini ... Oblačila nam lahko pomagajo, da se počutimo bolj slovesno, morda celo bolj zapeljivo ali bolj profesionalno. Obleka ima to funkcijo. In ko se preoblečeš, se tako tudi počutiš. O tem so mi govorili tudi igralci, kako zelo je pomembno, kaj imajo na sebi. Obleka jim pomaga, da še bolje razumejo in čutijo vlogo, ki jo odigrajo. Življenje je oder, zakaj tega ne bi izkoristili vsi.«